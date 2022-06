Und dann war die Fassade schwarz: Die unglückliche Karriere einer Verdruss-Baustelle

Von: Thomas Steinhardt

Die dunkle Fassade der Hallen stieß auf Kritik. Größere Fenster und ein Schriftzug waren eingespart worden. © Weber

Eine derartige Katerstimmung hat man im Kreisausschuss lange nicht erlebt. Verantwortlich für die langen Gesichter der Kommunalpolitiker: Die Probleme beim Neubau zweier Turnhallen am Schulzentrum Puchheim.

Puchheim – 2019 wurden die beiden maroden alten Hallen abgerissen. Seither ziehen sich die Arbeiten. Bauherr ist der Landkreis als Sachaufwandsträger für weiterführende Schulen. Für den Sportunterricht müssen sich die Schüler derzeit mit einer Traglufthalle begnügen. Die Neubauten sollen bald fertig werden.

Schildbürgerstreich

Wirklich schlimm. Schildbürgerstreich. Zum Schämen. Traurige Realität. Schwarzes Denkmal. Viel erlebt, so etwas aber nicht. Firmen, die man nicht haben muss – und eine, vor der sogar namentlich gewarnt wurde: Politiker verschiedener Fraktionen und Gruppierungen fanden deutliche Worte zur Baustelle am Schulzentrum, wo Dinge passieren, die niemand gewollt haben kann.

Etwa, dass die Fassade der Hallen nach einem einsamen Beschluss offenbar nicht kontrollierter Verantwortlicher schwarz ist, dass es nicht gerade besonders viele Fenster gibt und dass der Sichtbeton schon jetzt Schäden aufweist, obwohl die Hallen noch gar nicht in Betrieb sind.

Der Preisdeckel

Im Hintergrund steht ein Beschluss der Kreisgremien im Jahr 2018: Weil die Kosten bei öffentlichen Bauten immer mehr aus dem Ruder liefen, beschloss man, ein Zeichen zu setzen und einen Kostendeckel zu definieren: Mehr als 18 Millionen dürfen die Hallen nicht kosten, fand damals eine Mehrheit im Kreistag nach Drängen der CSU. In einem Papier der Kreisverwaltung, vorgelegt auf Antrag der SPD, heißt es nun: „Durch die Kostendeckelung mussten nicht planbare Kosten wie beispielsweise Kosten für Schadstoffentsorgung oder Schlechtleistung von Firmen im Projekt kompensiert werden.“ Kurz: Der gut gemeinte Kostendeckel habe Spielräume für Nichtvorhersehbares unmöglich gemacht. „In Folge mussten erhebliche Maßnahmen zur Kosteneinsparung ergriffen werden, die zu gestalterischen Qualitätsverlusten führen“, heißt es in dem Papier weiter.

Freilich: Der ganze Bau, begonnen vor und fortgesetzt in der Corona-Pandemie mit all den bekannten Schwierigkeiten, stand von Anfang an unter einem schlechtem Stern. So sah sich der Landkreis schon ganz zu Beginn gezwungen, die mit Abbrucharbeiten beauftragte Firma rauszuwerfen. Es folgte prompt ein Rechtsstreit. Das veranlasste Kreisrat Martin Runge (Grüne) jetzt dazu, namentlich vor der Firma zu warnen. „Wenn ich deren Namen auf einer Bautafel lese, denke ich mir: die armen Auftraggeber.“

Sand im Getriebe

Für die Misere ins Feld geführt wurden außerdem schlechte Kommunikation mit Architekten und Projektsteuerung und der häufige Wechsel in der Kreis-Bauverwaltung. Auch mit der Stadt Puchheim, klang durch, sei es nicht immer einfach gewesen. Kein Mensch, so hieß es, komme auf die Idee, eine Übergangslösung wie die Traglufthalle mitten in einer Baustelle zu platzieren. Die freilich ohnehin ungeliebte Halle muss jetzt weg, weil Kanalbauarbeiten anstehen.

Emanuel Staffler (CSU), der damals vehement für den Kostendeckel eingetreten war, verteidigte den Beschluss aus 2018. „Nicht der Sparwille war das Problem, sondern dass zu wenig geredet wurde.“ Hätte man 22 Millionen Euro aufgewendet, würde der Bau wohl besser aussehen und wäre wohl auch funktionaler, räumte er aber ein. Christoph Maier (SPD) sprach davon, dass das Projekt zeige, wie man es nicht macht. Für einen öffentlichen Bau sei das Ergebnis eher peinlich, das Management sei schlecht gewesen. Das Ganze sei eher „zum Schämen.“ Johann Wörle (CSU) kommentierte: „So etwas habe ich noch nie erlebt. Und ich hoffe, es auch nicht wieder zu erleben.“

Wie geht es nun weiter? Die Hallen werden wohl mit weiterer Zeitverzögerung in Betrieb gehen. Vor die schwarze Fassade (ein dekorativer Schriftzug und Fenster waren dem Sparwillen zum Opfer gefallen) soll Grünes gepflanzt werden und außerdem soll ein Betonkosmetiker seine Arbeit tun. Rechtliche Schritte gegen eine weitere Firma werden geprüft.

Mehr Transparenz

Die neue Leiterin der Bauverwaltung, der ob der notwendigen Aufarbeitung der Geschehnisse ein gewisses Mitleid zuteil wurde, kündigte mehr Transparenz gegenüber dem Kreistag und seinen Gremien an. Sie bat aber auch um Rücksicht auf die vorhandenen Personalkapazitäten. Das Puchheimer Projekt komme jetzt in eine sensible Phase. Nun müsse es darum gehen, „dass es wenigstens fertig wird“.

