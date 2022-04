Größte Demo in der Geschichte des Orts: 500 Schüler demonstrieren für Frieden

Die Puchheimer Schüler setzten ein eindrucksvolles Zeichen gegen den Krieg. Über 500 zogen mit Schildern und Transparenten durch die Straßen der Stadt. © Weber

Puchheim hat die größte Demonstration seiner Geschichte erlebt. Mehr als 500 Schüler nahmen am Freitag an einem so genannten Friedenszug teil und versammelten sich anschließend zu einer Kundgebung vor der Realschule.

Puchheim – Trotz des ernsten Themas und des anhaltenden Regens, der den Friedensmarsch abgekürzt hatte, war die Stimmung zum Ferienbeginn eher fröhlich, wenn auch nicht ausgelassen. Zu Michael Jacksons Hymne „Heal the world“ wurden im Publikum die Arme geschwungen, auf der improvisierten Bühne drängten sich die Musiker und Grußredner.

Alle Beiträge waren anrührend oder ergreifend. So die Rede von Katharina und Ronia, den Schülersprecherinnen des Gymnasiums: Der Frust wegen eines überlangen Unterrichtstages sei eigentlich ein Privileg. Denn zwei Flugstunden entfernt wünsche man sich solche Probleme gerade zurück. Aber auch der große Frieden funktioniere nur, „wenn wir Mitmenschen kleinen Frieden halten“.

Die Feuerwehr sorgte mit Absperrungen dafür, dass der Zug den vorgesehenen Weg nahm. © Weber

Annalena und Ibrahim, Siebtklässler der Mittelschule, hatten in Anlehnung an Martin Luther King einen Traum: Dass die Menschen zusammenstehen und nicht wegsehen und „statt Raketen eine Welle der Liebe lostreten“. Die Realschüler sangen Udo Lindenbergs „Wir ziehen in den Frieden“, wünschten den Menschen in den Kriegsgebieten viel Kraft und zitierten dazwischen Grundgesetz-Artikel über die Menschenwürde und das Recht, nicht wegen seiner Heimat oder Herkunft benachteiligt zu werden.

Den mit Abstand meisten Applaus und Zugabe-Rufe bekam aber Realschul-Zehntklässler Finn: „Jeden Morgen aufstehen und den Luxus genießen, während sie woanders aufeinander schießen“, lautete eine Zeile aus seinem selbst geschriebenen Friedens-Rap.

Stolz auf die Schüler

Bürgermeister Norbert Seidl begann als Schirmherr seine Ansprache mit den Worten „Liebe Schüler, ich bin so stolz auf euch“. Er erwähnte aber auch, dass Frieden ein Menschenrecht sei und derjenige, der einen Krieg vom Zaun breche, eben ein „Verbrecher gegen die Menschlichkeit“. Nicht der russische Präsident allein führe diesen Krieg, aber er habe ein System geschaffen, das nicht mehr Kritik und Widerspruch kenne, sondern nur noch Befehl und Gehorsam.

Auf den Plakaten der Kinder und Jugendlichen wurden keine Schuldigen benannt. Dafür gab es zahlreiche Tauben, Friedenszeichen, die Flaggen-Farben Russlands und der Ukraine und den kyrillischen Schriftzug „Mir“. Das heißt in beiden Ländern Frieden. (op)

