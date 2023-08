Umkämpfter Zuschuss für Seniorenarbeit der Nachbarschaftshilfe

Da sein ist oft das Wichtigste im Alltag vieler Seniorinnen und Senioren. Der Sozialdienst Nachbarschaftshilfe Puchheim will derartige Angebote aufrechterhalten. © Pflege Bayern

Der Sozialdienst Nachbarschaftshilfe Puchheim hat die Stadt um finanzielle Unterstützung gebeten. Nachdem die ambulante Pflege gestrichen wurde, sollen nun andere Angebote gerettet werden, die sich nicht selbst tragen.

Puchheim – Der Sozialausschuss gab grünes Licht, signalisierte aber auch Skepsis. Erst nach einiger Diskussion hat der Sozialausschuss des Stadtrats Mittel frei gegeben, um die Seniorenarbeit der örtlichen Nachbarschaftshilfe zu fördern. Der Verein, der immer wieder in finanzielle Turbulenzen gerät, musste zwar gerade erst die defizitäre ambulante Pflege aufgeben, will aber seine zahlreichen anderen Angebote für die Älteren aufrecht erhalten.

Dazu gehören die, die sich wirtschaftlich selber tragen wie das „Café Sorglos“ für Demenz-Kranke oder Essen auf Rädern. Bei anderen, wie der Alltagsbegleitung der Senioren, muss hingegen mit jedem Cent gerechnet werden. Ohne einen festen Zuschuss der Stadt, argumentierte die Nachbarschaftshilfe, lebe man von der Hand in den Mund und könne nicht längerfristig planen.

Gewährt die Kommune dagegen eine Förderung, schießen die Pflegekassen noch einen Betrag in gleicher Höhe zu. Der Sozialdienst will das städtische Geld – zwei Euro pro Begleitungsstunde – insbesondere für Personalausgaben verwenden. Sophia Huber, die neue Leiterin des Fachbereichs „Leben im Alter“, soll mehr arbeiten können als ihre bisher 15 Wochenstunden, die nach eigenen Angaben kaum für Beratung, Organisation und Schulung genügen.

Die Alltagsbegleiter, derzeit etwa 20 geschulte Leute mit rund 50 Betreuten, gehen mit zum Friedhof oder begleiten zum Arzt, kommen zum Ratschen oder schauen einfach mal nach dem Rechten. Klassische Pflegeleistungen oder hauswirtschaftliche Versorgung zählen nicht zum Leistungskatalog.

Für Verwirrung sorgte allerdings, dass Huber im Ausschuss immer von Ehrenamtlichen sprach. Zwar gibt es laut dem Vorsitzenden Hans Renner auch bei der Nachbarschaftshilfe rund 80 Freiwillige einschließlich des Vorstands, die nur „für Gotteslohn“ mitarbeiteten. Die Alltagsbegleiter allerdings bekommen eine „Aufwandsentschädigung“ von elf Euro die Stunde, was Günter Hoiß (CSU) auf den Plan rief.

Was ist mit den anderen, die ebenfalls ehrenamtlich arbeiten, wie etwa die Feuerwehr?

In Puchheim gebe es „Tausende“, die unentgeltlich und tatsächlich ehrenamtlich arbeiteten, beispielsweise die Feuerwehrleute, die „deutlich mehr Stunden“ für die Puchheimer Bevölkerung investierten. Dass aber die Nachbarschaftshilfe nicht der einzige Bewerber mit solchen Angeboten am Markt sei, wie Hoiß mutmaßte, erntete Widerspruch. Er wisse aktuell keinen anderen Träger in Puchheim, der Derartiges leiste, meinte Bürgermeister Norbert Seidl (SPD). Und der Bedarf werde sicher wachsen.

Skepsis aber auch bei ehemaligen Führungsmitgliedern des Sozialdienstes. Die langjährige Vorsitzende Dorothea Sippel (SPD) warnte vor uferlosen Angeboten: „Die Nachbarschaftshilfe kann nicht alles abdecken, sie muss ihre Grenzen kennen.“

Und Lydia Winberger (Grüne), ehemals hauptamtlich dort beschäftigt, warf den Verantwortlichen vor, auf viel Geld verzichtet zu haben, als sie ihren eigenen – inzwischen aufgelösten – Förderverein quasi vor die Tür setzten. Das habe viele Menschen verärgert.

Kurz vor diesem Tagesordnungspunkt war beschlossen worden, den Puchheimer Qualitätsfonds für die Kitas ebenso zu verlängern wie die Großraum-Zulage für deren Mitarbeiter. Als „zweckgebundenes Geschenk“ wurde außerdem eine Einmalzahlung von 3000 Euro für jede Einrichtung abgesegnet. Gesamtkosten pro Jahr: Knapp 300 000 Euro. Da sei es fast lächerlich, wegen den beantragten 13 000 Euro lange rumzutun, meinte Seniorenreferentin Barbara Ponn (Grüne). Sicher: Für die Kinderbetreuung zu sorgen sei eine kommunale Pflichtaufgabe, die Altenarbeit höchstens eine freiwillige Leistung.

Aber viele Senioren würden sich über so ein Missverhältnis einfach nur wundern. Gegen zwei Stimmen aus der CSU wurde die Förderung der Nachbarschaftshilfe für heuer und das nächste Jahr schließlich beschlossen. Es gibt jedoch eine Bedingung. Die Alltagsbegleitung muss zum Angebot des künftigen Sozial-Bürgerhauses gehören.

Olf Paschen