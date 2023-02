Nachruf: Menschlichkeit war ihm wichtiger als Linientreue

Von: Ulrike Osman

Ludwig Kippes trug einen entscheidenden Teil zur Entwicklung der Stadt Puchheim bei. © mm

Menschlichkeit und Grundrechte stellte er über alles: Ludwig Kippes war lange Jahre Vize-Bürgermeister in Puchheim. Nun ist er im Alter von 88 Jahren gestorben.

Puchheim – Parteipolitische Scheuklappen waren nichts für Ludwig Kippes. Der langjährige Puchheimer Vize-Bürgermeister stellte Werte wie Menschlichkeit und Grundrechte stets über die Linientreue zum Parteibuch. Als 22-Jähriger trat er in die CSU ein, als 84-Jähriger verließ er sie wieder – weil er mit dem anti-europäischen Kurs des damaligen Vorsitzenden Horst Seehofers und dessen Attacken auf die Asylpolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht einverstanden war.



Jura

Geboren wurde Kippes 1934 in Würzburg als Sohn eines Oberregierungsrats. Er machte sein Abitur in Lohr am Main und studierte Jura in Frankfurt, Paris und München. Noch keine 30 Jahre alt, promovierte er über ein Thema aus dem Völkerrecht und bestand das Große juristische Staatsexamen mit Prädikat.



Der juristischen Karriere stand nichts im Wege, und sie führte hoch hinaus. Über die damalige Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg, das Bundesministerium für Arbeit in Bonn und das Bundessozialgericht in Kassel führte ihn sein beruflicher Weg nach München. Er arbeitete als Richter am Sozialgericht und wechselte 1967 an das Bayerische Arbeits- und Sozialministerium.



Breiter Aufgabenbereich

Dort stieg er vom Referenten für Arbeitsmarkt- und Ausländerfragen über die stellvertretende Leitung der Arbeitsmarktabteilung zum Leiter der damaligen Abteilung „Angelegenheiten der Familie“ auf. Das war ein denkbar breit gefächerter Aufgabenbereich, der vom Schutz des ungeborenen Lebens über Jugend- und Familienhilfe bis zu den ambulanten sozialpflegerischen Diensten und der Altenhilfe reichte. Elf Jahre lang stand er als Ministerialdirigent an der Spitze der Abteilung, bis er 1997 in den Ruhestand ging.



Obwohl der Vater zweier Söhne mehr als genug Arbeit hatte, engagierte er sich in seiner Wahlheimat Puchheim auch noch ehrenamtlich. 1967 war er mit Ehefrau Kathrin hierher gezogen. Der Ort stand damals vor einem explosionsartigen Wachstum, verfügte aber bei weitem nicht über die notwendige Infrastruktur.



Pfarrgemeinderat

Kippes ging zunächst in den katholischen Pfarrgemeinderat, dann wurde er in der politischen Gemeinde aktiv. Als Vorsitzender des CSU-Ortsverbands wurde er 1972 in den Gemeinderat gewählt. Hier traf er auf den damals 32-jährigen Bürgermeister und Fraktionskollegen Erich Pürkner.



„Ich glaube, dass die beiden ein kongeniales Duo waren“, sagt der heutige Amtsinhaber Norbert Seidl. Kippes wurde Pürkners Vize. Gemeinsam schoben sie die Entwicklung Puchheims an, bauten Kindergärten und Schulen, das Sportzentrum und die Planie. Aus der Zusammenarbeit entwickelte sich eine gute Freundschaft, zumal die beiden Familien nebeneinander wohnten.



Erwachsenenbildung

18 Jahre gehörte Kippes dem Gemeinderat an. Nebenbei hielt er über 300 Vorträge in der Erwachsenenbildung und engagierte sich beim Aufbau berufsbildungspolitischer Projekte der Hanns-Seidel-Stiftung in China. Noch lieber aber als in Asien war der Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande mit seiner Frau in Australien und den USA unterwegs.



Der fünffache Großvater starb am Wochenende im Alter von 88 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in einer Klinik in Murnau. Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung auf dem Alten Friedhof findet am kommenden Freitag, 17. Februar, ab 14 Uhr in der Kirche St. Josef in Puchheim statt.

