Volksfest und Feuerwehr-Jubiläum: Auf geht’s zum großen Bierzelt-Marathon in Puchheim

Von: Kathrin Böhmer

Ziemlich exklusiv: Hacker-Pschorr spendiert mit dem „Himmel der Bayern“ das Wiesn-Gefühl für die Puchheimer Volksfestbesucher. Unter dem blau-weißen Zeltdach ist ab dem kommenden Freitag bis Ende April einiges geboten. (Archivfoto) © tb

Puchheim stehen aufregende Tage bevor: Am Freitag startet das Volksfest. Im Landkreis ist es nun wieder das erste der Saison. Am Wochenende laden die Geschäfte außerdem zum Sonntagsbummel ein. Da gibt es Bier und Hendl auch zum Spezialpreis. Und wenn alles vorbei ist? Dann fängt die Feuerwehr von vorne an.

Puchheim – Das Puchheimer Volksfest war traditionell der Auftakt in die Bierzelt-Saison im Landkreis und das ist schon seit zehn Jahren so. Daher kommt im Übrigen auch der Name, mit dem auf den vielen bunten Plakaten geworben wird: „Auftakt“. Nur die Corona-Pandemie machte im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung. Da fand das Fest erst im Juni statt – und Fürstenfeldbruck räumte den Starter-Bonus ab. Für den sorgen nicht zuletzt ausgehungerte Feierwütige, die per S-Bahn anreisen.

Volksfest Puchheim 2023: Doppelte Gaudi bei Musik und Kabarett

„Das haben wir in Puchheim schon zu spüren bekommen“, sagte Festwirt Jochen Mörz beim Pressegespräch neulich. Es wurde hier weniger Bier getrunken als sonst. Doch heuer – pünktlich zum Jubiläum – läuft zumindest terminmäßig wieder alles wie gehabt. Und nicht nur das: Es startet diesmal sogar ein regelrechter Party-Marathon mit doppelter Festzug-, Konzert- und Kabarett-Gaudi.

Das Bierzelt wird vom 14. bis zum 30. April auf dem Volksfestplatz Quartier beziehen. Denn nach dem furiosen Finale des Volksfestes mit Feuerwerk am Sonntag, 23. April, läuft bereits der Countdown für das Programm zum 100. Geburtstag der Feuerwehr Puchheim-Bahnhof (27. bis 30. April).

So gibt es neben den Partybands wie Sauwuid gleich zwei Konzerte: Django 3000 (20. April, 20 Uhr) und Austria Project (28. April, 19 Uhr). Plus zweimal Kabarett-Spaß: Helmut A. Binser (17. April, 20 Uhr) und Christian Springer (27. April, 20 Uhr).

Los geht es am kommenden Freitag. Bürgermeister Norbert Seidl zapft um 18 Uhr das erste Fass an. Die Mass reißt heuer erstmals die Zehn-Euro-Marke und kostet 10,50 Euro, also 70 Cent mehr als im Vorjahr. Allerdings kann der Geldbeutel der Volksfestbesucher am ersten Wochenende mehrfach durchschnaufen.

Die Brauerei spendiert wieder Freibier am Samstag beim großen Festzug mitsamt Hacker-Pschorr-Gespann (ab 13 Uhr mit Standkonzert am Bahnhofsplatz Nord). Mit dabei sind die zwei „besten Blasorchester Puchheims“, wie Volksfestreferent Thomas Hofschuster verspricht. Gemeint ist damit das originale Puchheimer Orchester und das der österreichischen Partnergemeinde Puchheim-Attnang. Am Sonntag wartet ab 17 Uhr das „Jubiläums-Special“ auf die Besucher. Hier gibt es Mass Bier und halbe Hendl jeweils zu Preisen wie sie vor zehn Jahren schätzungsweise waren, nämlich 6,80 Euro.

Eine Erfrischung dürfte vielen willkommen sein. Denn am Sonntag lädt die Puchheimer Geschäftswelt außerdem von 12 bis 17 Uhr zum Einkaufsbummel ein. Geboten sind ein Volksfest-Glücksrad und der Rikscha-Service. Im Zelt ist Familiennachmittag mit Spielecke.

Auf dem Puchheimer Volksfest mit Goldtalern ein wenig sparen

Eltern können im Übrigen auch wieder mit den Goldtalern sparen, die es am Süßwarenstand und im Zelt gibt. Für zehn Euro erhält man elf Taler. Ein Taler hat den Wert von einem Euro und man kann ihn bei den Fahrgeschäften und Buden einlösen.

Vize-Bürgermeister Manfred Sengl rührt außerdem ordentlich die Werbetrommel für den Tag der Betriebe und Vereine am 18. April, für den man die Feierabendbox erwerben kann. „Ich hoffe, dass viele Puchheimer kommen und sich dort treffen.“

Das Gleiche gilt für den letzten Volksfest-Sonntag, 23. April, wenn nach dem politischen Frühschoppen mit den Landtagswahlkandidaten (Buachamoos, 11 Uhr) ab 14 Uhr „Ganz Puchheim auf dem Volksfest“ ist, mit Bulldog-Freunden, Kulturverein, Live-Graffiti, Workshops (Brandmalerei, Zentangle, Charivari und Trachtenschmuck) und der Feuerwehr.

Markus Söder kommt nach Puchheim: Echter Polit-Promi zum großen Finale

Die hat dann quasi ihre Generalprobe für das Wochenende drauf. Da findet die 100-Jahrfeier der Freiwilligen Feuerwehr Puchheim-Bahnhof statt. Zu der hat ziemlich überraschend ein echter Hochkaräter zugesagt: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Er wird nach einem Festumzug nach dem Mittagessen ein längeres Grußwort halten. Eines dürfte feststehen: Die Puchheimer werden dann schon geübt sein, was die Bierzelt-Stimmung angeht. Immerhin liegen dann bereits zwei Wochen Party-Marathon hinter ihnen.

Informationen zum Volksfest gibt es im Internet auf www.auftakt-puchheim.de und zum Feuerwehr-Jubiläum auf www.feuerwehr-puchheim.de.