Volksfest: Wetter macht Wirt einen Strich durch die Rechnung

Von: Kathrin Böhmer

Sonnige Schirme und strahlendes Lächeln: Marianne Schuon (l.) beim Volksfest-Einzug am ersten Samstag. © Weber

Die Puchheimer hatten heuer ziemliches Pech mit ihrem Volksfest, was das Wetter angeht. Der Regen war Stammgast, das wirkte sich auf den Umsatz aus, wie Festwirt Jochen Mörz berichtet.

Puchheim – „Das Ziel war eigentlich, wieder an 2019 heranzukommen. Aber das haben wir voll verfehlt. Das Wetter hat uns einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht.“

Er spricht davon, dass das Ergebnis zu 120 Prozent unter den Erwartungen liegt. Immerhin: Es ist zumindest besser als das vergangene Jahr, kurz nach den Corona-Einschränkungen. Wie viel Bier genau getrunken wurde, kann das Wirte-Urgestein Mörz aber noch nicht abschätzen. Der Kassensturz steht noch aus.

Wenig Leute im Biergarten

Das große Problem: Der (überdachte) Biergarten mit 600 Plätzen war sehr schlecht besucht. Meist herrscht hier gähnende Leere, von einzelnen Rauchern mal abgesehen.

Nur am vergangenen Samstag, als die Sonne herrlich schien, tobte bereits das Mittagsgeschäft. Hendl und Schweinsbraten wanderten im Minutentakt zu den Tischen. Und die Bierbänke waren bis in die Nacht hinein, als die Partyband Sauwuid die Stimmung anheizte, besetzt. Generell seien die klassischen Party-Abende an den Wochenenden in Ordnung gewesen. Und: „Für das Wetter kann ja niemand etwas.“

Im Zelt werden jetzt nur die Boxen abgebaut, auch der Biergarten wandert weiter, alles andere bleibt stehen für das Feuerwehr-Jubiläum, das am Donnerstag beginnt. Mörz hofft, dadurch noch ein wenig Umsatz hereinzubekommen.

Trotzdem Super-Stimmung

Die Bilanz von Volksfest-Referent Thomas Hofschuster fällt positiver aus. „Es herrschte eine super Stimmung. An den Partyabenden kamen die Jugendlichen von überall her.“ Er konnte das von seinem Büro an der Lochhauser Straße gut beobachten, wie sie fesch in Dirndl und Lederhosen von der S-Bahn in Richtung Volksfestplatz liefen. Und das Wichtigste: Es habe seiner Kenntnis nach keine schlimmeren Zwischenfälle gegeben. Einziger Wermutstropfen, klar, das Wetter: „Es ist schon bitter, wenn ausgerechnet der Kindernachmittag so verregnet ist.“ Und das Volksfest sei ja nicht nur Bierzelt. „Auch die Schausteller draußen gehören dazu.“

Volksfestreferent Hofschuster war fast an allen zehn Tagen auf dem Volksfest, das am Sonntag mit einem furiosen Feuerwerk endete. Was ihm am besten gefallen hat? Das sei schwierig zu beantworten bei dem bunten und vielfältigen Programm. Aber zu den Höhepunkten zählten der Kabarett-Abend (rund 400 verkaufte Karten) und der Tag der Stadt, der sich Brauchtümern wie dem Charivari widmete.

