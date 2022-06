Ein Prosit auf 50 Jahre Volkshochschule

Teilen

Stoßen auf das Jubiläum an (v.l.): Bürgermeister Norbert Seidl, Erich Haage, Jlona Wiebers, VHS-Vorsitzender Reinhold Koch, VHS-Geschäftsführer Achim Puhl und Vize-Landrat Michael Schanderl. © Peter Weber

Sie ist ein Ort der Bildung und des Austausches: die Volkshochschule Puchheim. Nun hat die Einrichtung ihren 50. Geburtstag gefeiert – in kleiner, aber prominenter Runde.

Puchheim – Insgesamt vier Redner kamen zum Gratulieren in den Bürgertreff, der für diese Gelegenheit mit neuen Vorhängen, neuer Wandfarbe und neuem Fußboden ein wenig renoviert worden war. Diese Investition sei aber eher Ausdruck des schlechten Gewissens gewesen als ein Geburtstagsgeschenk, sagte Bürgermeister Norbert Seidl in seinem Grußwort. Denn eine „zeitgemäße Hardware“, sprich endlich das neue Gebäude in der künftigen Stadtmitte, wäre eigentlich angemessener, meinte der Rathauschef unter dem Beifall der Gäste.

Der eigentliche Festredner Klaus Meisel, ehemaliger Geschäftsführer der Münchner Volkshochschule (VHS), bescheinigte den Volkshochschulen, stets flexibel auf die Herausforderungen und gesellschaftlichen Diskussionen reagiert zu haben. Sei es als „größte Spracheneinrichtung der Republik“ auf die Globalisierung, sei es durch frühzeitige Angebote zur Informationstechnologie in einem herrschafts- und angstfreien Raum.

Fachkräftemangel? Seit Jahrzehnten gebe es ein berufsbezogenes Bildungsangebot. Überalterung? Die Erwachsenenbildung zeige, wie viele Senioren sich noch einbringen und teilhaben wollten. Nirgendwo sonst träfen sich so viele unterschiedliche Milieus und lernten das Andere, das Fremde kennen. Und schließlich biete die Volkshochschule in Zeiten des Trumpismus auch eine politische Bildung, die mit Fakten statt Verschwörungsfantasien arbeite, Diskurs und Gegenrede aushalte: „Die VHS ist eine wirkende Kraft im Immunsystem der Demokratie.“

Bürgermeister Seidl hatte eine kleine Zeitreise in das Jahr 1972 unternommen, als man sozusagen mit orangen Schlaghosen im Opel Rekord saß und Abba hörte. Die Aufbruchstimmung von damals sei vorbei, wer in der heutigen Zeit der Verwerfungen Fortschritt wagen wolle, müsse auf Fortbildung setzen.

Im Gründungsjahr war die Puchheimer VHS noch eine Dependance der Landkreis-Volkshochschule, erst 1982 kam sie ganz auf eigene Füße. Ein gewisser Herr Hansch hatte seinerzeit die eigenständige Mitgliedschaft beantragt, den damaligen Bewilligungsbescheid hatte Regina Sgedda vom Landesverband als Geschenk mitgebracht.

Sie sprach auch von 50 nicht immer krisenfreien Jahren für die Volkshochschulen, vor allem die beiden Corona-Jahre seien schwer gewesen. In Puchheim hätte man ohne städtische Defizit-Abdeckung keinen 50. Geburtstag mehr feiern können.

Jetzt aber richtet sich der Blick nach vorne, auf die bereits beschlossene Zusammenarbeit mit den Kollegen in Eichenau. Und – bei guter Fernsicht – auf den Umzug aus dem ewigen Provisorium, das sich die VHS mit der Musikschule teilt, in einen Neubau in der Stadtmitte.

Vize-Landrat Michael Schanderl glaubte zusagen zu können, dass man ein solches großes Vorhaben im Kreis-Bauamt „sehr wohlwollend“ prüfen werde. Aber bis dahin dürften noch viele Kurse im Bürgertreff stattfinden. „Der neue Boden zeigt, dass wir noch einige Jahre hier bleiben müssen“, meinte Puchheims VHS-Chef Reinhold Koch. Olf Paschen