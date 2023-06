Wasserwerk Puchheim soll moderner werden - für zwei Millionen Euro

Das Wasserwerk in Puchheim. (Archivfoto) © tb

Der Zweckverband zur Wasserversorgung plant mit einem Budget von zwei Millionen Euro für ein moderneres Wasserwerk in Puchheim. Baubeginn ist wohl 2024.

Puchheim – Mit einem geschätzten Aufwand von zwei Millionen Euro soll das Puchheimer Wasserwerk modernisiert werden. Der Ausschuss des Zweckverbandes zur Wasserversorgung (WVA) billigte in seiner jüngsten Sitzung zunächst die Einleitung eines Vergabeverfahrens für die Ingenieurleistungen als ersten Schritt zur geplanten Sanierung. Grundsätzliche Änderungen am bisher bewährten Wasser-Aufbereitungssystems sind allerdings nicht geplant. Im Wesentlichen sollen also nur bestehende Elemente erneuert werden.

Trotz einer ersten größeren Sanierung in den Nuller-Jahren nagt an der gemeinsamen Wasserzentrale des Verbands auf Puchheimer Flur der Zahn der Zeit. In dem im Jahr 1974 in Betrieb gegangenen Werk am Stäudlingweg werden zunehmend Teile schadhaft, die Anlage gilt zwar als funktionstüchtig, aber eben auch als etwas verbraucht.

Vor allem sollen die Filterkessel, in denen Eisen und Mangan abgesetzt werden, erneuert werden. Auch der dafür benötigte Quarzkies verliert mit der Zeit an Wirkung und soll ersetzt werden. In einem Zug wird außerdem die Fassade mit renoviert.

Über die Finanzierung – vermutlich teils über Darlehen und teils über Gebühren – besteht noch keine genaue Klarheit. So viel steht bislang fest: Wenn man zügig durch die Planung kommt, könnte im Juli nächsten Jahres mit der wahrscheinlich anderthalbjährigen Bauzeit begonnen werden.

Der erst vor zehn Jahren runderneuerte Hochbehälter am Parsberg ist von den Umbau-Maßnahmen nicht berührt. Das Trinkwasser aus den Puchheimer Brunnen stammt knapp zur Hälfte aus bis zu 260 Meter tiefen Schichten, der Rest ist aus oberflächennahen Grundwasserstöcken. Der WVA als größter Wasserlieferant im Landkreis Fürstenfeldbruck versorgt knapp 80 000 Abnehmer in Eichenau, Gröbenzell, Olching und Puchheim-Bahnhof. Olf Paschen

