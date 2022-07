Weniger Besucher bei Sommer-Volksfest

Von: Kathrin Böhmer

Einsame Runden: Vor allem unter der Woche strömten weniger Besucher aufs Puchheimer Volksfest, das traf aber vor allem den Festwirt Jochen Mörz. © Weber

Das Puchheimer Volksfest ist vorbei: Sehr zufrieden ist die Polizei. Die hatte nämlich deutlich weniger Einsätze als sonst. Das könnte auch daran liegen, dass einfach weniger Besucher kamen, was den Wirt weniger glücklich stimmt.

Puchheim – Nun heißt es: Optimistisch aufs nächste Jahr blicken, wo Puchheim hoffentlich wieder die Saison startet.

Volksfestwirt Jochen Mörz kann nach sehr turbulenten Wochen nun endlich einmal durchschnaufen. Erst am 11. August geht es weiter mit der Allgäuer Festwoche. Da bleibt auch einmal Zeit Bilanz zu ziehen über die vergangenen Veranstaltungen, zuletzt das Puchheimer Volksfest, das am Sonntag endete.

Eher ernüchternd

Diese fällt allerdings vergleichsweise ernüchternd aus: „Das Festzelt war nicht so stark besucht wie im Frühjahr“, berichtet Mörz. Vor allem unter der Woche habe es düster ausgesehen. Der Biergarten sei hingegen sehr gut besucht gewesen und auch an den Wochenenden sei es gerammelt voll. Bester Abend war laut des Volksfest-Urgesteins Mörz der zweite Samstag, als die Band „Saustoi“ aufspielte. Trotzdem: Um die 40 Prozent weniger Gäste strömten zur Volksfest-Gaudi, so der Wirt. Für ihn ist der Grund klar: Es liegt am späten Zeitpunkt.

„Puchheim ist normalerweise im Frühjahr das erste Volksfest“, erklärt Mörz. Deswegen heißt es auch „Auftakt“. Da ströme die ausgehungerte Bierzelt-Gemeinde natürlich von überall her hin. Doch pandemiebedingt wurde die Traditionsveranstaltung diesmal verschoben. So profitierte das Brucker Volksfest von ungewöhnlich hohen Besucherzahlen. Und Puchheim musste sich mit vielen Konkurrenzveranstaltungen (zuletzt der Gröbenzeller Musiknacht) und hochsommerlichen Temperaturen herumschlagen. Festwirt Mörz ist sich aber sicher: „Im nächsten April starten wir wieder voll durch.“

Was des einen Leid ist, ist des anderen Freud: Die Germeringer Polizei hatte mit dem Puchheimer Volksfest nicht so viel Arbeit wie sonst. „Es war deutlich ruhiger als die letzten Male, wir sind sehr zufrieden“, berichtet Vize-Polizeichef Roland Nist. Es habe so gut wie keine Probleme gegeben, die doch großteils alkoholisierten Leute aus dem Zelt zu kriegen, wenn Schluss war.

Nist spricht von vier Körperverletzungen, einem Widerstand und vier Trunkenheitsdelikten. Ansonsten waren es kleinere Dinge wie Ruhestörungen. Aber eben alles „überschaubar“.

Das Feuerwerk

An mehr Polizei-Präsenz lag es jedenfalls nicht, „im Gegenteil“, wie Nist sagt. Immerhin lief am ersten Wochenende parallel auch noch der G7-Gipfel, für den Einsatzkräfte abgezogen wurden. An den zwei Wochenenden, die sehr gut besucht waren. war am frühen Abend ständig eine Streife vor Ort, ansonsten patrouillierte die übliche Streife.

Gut geklappt hat das sommerliche Feuerwerk: Um 22 Uhr konnte man die bunten Funken wunderbar über dem Puchheimer Himmel sehen, die Dunkelheit kam gerade rechtzeitig. Und auch wenn das Volksfest 2022 vorbei ist, warten doch schon die nächsten Veranstaltungen auf die Bürger. So zum Beispiel das Stadtfest vom 14. bis 17. Juli. Da gibt es dann auch noch ein kleines Volksfest-Nachspiel.

Denn eigentlich hätte Kult-Kabarettist Gerhard Polt beim Puchheimer Frühjahrs-Volksfest auftreten sollen. Doch der Termin wurde ebenfalls verschoben.

Volksfest-Nachspiel

Zusammen mit den Well-Brüdern tritt Kabarettist Gerhard Polt am Donnerstag, 14. Juli, um 20 Uhr auf der PUC-Wiese auf. Einlass ist um 18 Uhr. Informationen und Tickets gibt es auf www-puc-puchheim.de.

