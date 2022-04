Benefizkonzert mit jugendlicher, aber auch prominenter Besetzung

Von: Ulrike Osman

Ist ebenfalls bei dem Benefizkonzert vertreten: das Puchheimer Jugendkammerorchester. © pjko

Es ist eine gigantische Veranstaltung, die in kürzester Zeit auf die Beine gestellt wurde: In Puchheim findet am kommenden Montag ein Benefizkonzert statt.

Puchheim – Mit dabei ist auch Hans Well, der selbst Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen hat. Er wird ein ganz besonderes Gedicht vortragen.

„Frieden jetzt“ – unter diesem Motto läuft am Montag, 4. April, im Puchheimer Kulturzentrum PUC ein Benefizkonzert für die Ukraine (Beginn 19 Uhr). Veranstalter ist die Stadt in Kooperation mit der Gemeinde Eichenau und dem Freundeskreis Wischgorod. Beteiligt ist unter anderem Hans Well, ehemaliger Kopf und Texter der Kultgruppe Biermösl Blosn.

Er sei vom Puchheimer Bürgermeister Norbert Seidl angesprochen worden, berichtet der im westlichen Landkreis lebende Well. Da er und seine Frau zu den vielen Privatleuten gehören, die Geflüchtete bei sich zu Hause aufgenommen haben, war die Zusage für ihn keine Frage. „Wenn man vom Krieg nicht nur in den Nachrichten hört, sondern aus persönlichen Beschreibungen erfährt, was dort los ist, möchte man die Menschen erst recht so weit wie möglich unterstützen.“

Im Rahmen des Konzerts wird er ein Gedicht mit dem Titel „Wahrheit“ vortragen, das er aus aktuellem Anlass geschrieben hat. Wahrheit, russisch Prawda, so hieß das Zentralorgan der früheren kommunistischen Sowjetregierung. Sprachlich erinnere das Gedicht an den Zeitungsstil von damals, so der Autor. Der Bezug zur Gegenwart ist klar. Denn, fügt Well ironisch hinzu, auch heute würden regierungsnahe Medien in Russland ja nur die Wahrheit berichten.

Das Gedicht ist eigentlich ein Liedtext. Well hat ihn gemeinsam mit seinen Kindern Sarah, Tabea und Jonas, die als „Wellbappn“ mit ihm auf der Bühne stehen, bereits vertont. Doch alle drei können am Konzert nicht teilnehmen. Dafür spielt das Puchheimer Jugendkammerorchester, in dem die Well-Sprößlinge sich vor Jahren erste musikalische Sporen verdient hatten. Außerdem sind dabei die Gruppe Tonart, die Band of Brassers aus Eichenau, die Sopranistin und Poetry Slammerin Fee Brembeck, der Autor Volker Keidel, die Akustik-Pop-Gruppe Flonoton, das Puchheimer Blasorchester und die Country-Band Cross 5. Neben den Programmbeiträgen werden Norbert Seidl, der Eichenauer Bürgermeister Peter Münster sowie Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl sprechen. Geplant sind zudem Interviews zur aktuellen Lage und eine Aktion des Kulturvereins Puchheim. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Ukraine wird gebeten.

