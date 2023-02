Die turbulente Geschichte eines Volksfestes, sein Ende und die Auferstehung

Das war im Jahr 1978: der Volksfestplatz mit Standl und Karussell. © mm

Die neue Puchheimer Wiesn gibt es seit zehn Jahren. Doch das Volksfest Puchheim hat eine weitaus längere Historie - und zwar eine sehr wechselhafte.

Puchheim – Das Puchheimer Volksfest feiert heuer ein Jubiläum, das den ein oder anderen verwundern mag. Seit zehn Jahren gibt es die Wiesn bereits – allerdings die neue. Doch das ist längst nicht die ganze Volksfest-Geschichte der Stadt. Die weist nämlich so einige Turbulenzen auf.

Im Jahr 1960, damals anlässlich der 1000-Jahr-Feier der Gemeinde, wurde zum ersten Mal ein Volksfest in Puchheim veranstaltet. Dennoch wirbt die Stadt für die nächste, am 14. April beginnende Wiesn mit dem zehnjährigen Bestehen des Rummels an der Ecke von Alpen- und Bürgermeister-Ertl-Straße. Denn erst 2013 wurde das fünf Jahre vorher entschlafene Volksfest erfolgreich reanimiert. Wie aber kam es eigentlich zu der Zwangspause, die dem Event im Endeffekt gutgetan zu haben scheint? Und warum wurde es wiederbelebt?

Schwiegervater erschießt Wirt

Das Volksfest hatte schon einmal pausieren müssen: 1967 war der eingeplante Wirt kurz vor dem Termin in Puchheim auf einem anderen Rummelplatz von seinem Schwiegervater erschossen worden. Familienkonflikte sind aus dem Jahr 2008 nicht überliefert, aber auch Heinz Schöninger, Chef im Puchheimer Bierzelt seit damals 35 Jahren, konnte oder wollte nicht mehr. Der Wirt habe schon länger nur noch gejammert, hieß es seinerzeit. Der Umsatz war deutlich eingebrochen.

In drei Jahren war der maßgebliche Bier-Ausschank von 147 auf 91 Hektoliter gesunken. Freilich dauerte dieses vorerst letzte Volksfest – angeblich auf Wunsch des offenbar andernorts viel beschäftigten Gastronoms – auch nur noch vier Tage. Viele Schausteller waren für eine solche Stippvisite kaum zu gewinnen, auch außerhalb des Zelts muss es eine ziemlich fade Veranstaltung geworden sein.

Weniger Freibier und Gratis-Hendl

Je nach Version stellte Schöninger jedenfalls unverschämte finanzielle Forderungen an die damalige Gemeinde oder aber drängte nur auf einen fairen Lastenausgleich. Die Platzgebühr war ihm eh schon erlassen worden, nun wollte er aber auch zu weniger Freibier und Gratis-Geflügel verpflichtet sein als bisher.

Auf 13 000 Euro hätten sich die Vergünstigungen summiert, wurde dem Finanzausschuss des Gemeinderats vorgerechnet. Der nahm zwar 2000 Euro für Hendl-Marken in den Haushalt auf, aber vergebens. Dem Wunsch des Wirts nach Vertragsauflösung wurde schließlich stattgegeben. Im Übrigen hatte auch die Brauerei signalisiert, kein Interesse mehr an einem Ausschank in Puchheim zu haben.

„Die Trauer scheint sich in Grenzen zu halten,“ urteilte damals das Tagblatt über die Reaktionen auf das Volksfest-Aus für (zunächst nur) 2009.

In der Tat stieß Volksfestreferent Rainer Zöller selbst in seiner CSU auf Widerspruch, als er eine neuerliche Wirts-Suche für 2010 forderte. Immer nur Bier, Dosenwerfen und Zuckerwatte – das Volksfest habe kaum Aussicht auf etwas frischen Wind, meinte eine Fraktionskollegin. Vor allem aber hatte der Puchheimer Vereinsverband (PVV) die Nase voll.

Nur Prügel bezogen

Ursprünglich als Koordinationsgremium für die Vereine anlässlich der Planung für das neue Sportzentrum gegründet, war er seit 1973 offizieller Ausrichter des Volksfestes und hatte bis zuletzt meist einen Überschuss für die Sportförderung erwirtschaftet. Jetzt, nach einem Minus in der Bilanz, fand ein Vorstandsmitglied deutliche Worte: Man habe immer nur zwischen Gemeinde, Brauerei und Festwirt gestanden, nichts zu sagen gehabt, aber die Prügel bezogen, wenn irgendwas schief lief. Eine zunächst geplante Vereinsauflösung wurde im März 2009 noch einmal abgesagt, man wollte zunächst nach neuen Ideen suchen. Viele Gedanken scheinen nicht gesammelt worden zu sein, im Oktober fand der PVV ein Ende.

Heute ist es himmlisch: Bierzelt im Jahr 2018 mit Hackerzelt-Feeling. © mm

Aber es gab jemanden, der dem Event wohl ganz entschieden keine Träne nachweinte. Der damalige Bürgermeister Herbert Kränzlein (SPD) hatte schon im Gemeinderat maliziös bemerkt, dass – von wem auch sonst noch – „unglaublich intensiv ans Auslaufen des Volksfestes gedacht“ werde.

Aber man tritt Kränzlein nicht zu nahe, wenn man ihn nicht zu den größten Anhängern dieser Art von Brauchtum zählt. „Das war nicht seins,“ urteilt noch heute Zöller, der den Bürgermeister nach dem jeweiligen Anstich praktisch nie mehr auf dem Volksfestplatz gesehen haben will.

Neuer Bürgermeister belebt Wiesn wieder

Um so erstaunter war ganz Puchheim, als noch in Kränzleins letzten Amtsmonaten 2012 ein unerwarteter Beschluss fiel. Vier Jahre nach der Absage durch die sparsamen Gemeinderäte waren die nun amtierenden Stadträte dafür, das Fest wiederzubeleben. Als treibende Kraft für diese Entscheidung galt der damals neu ins Gremium nachgerückte Norbert Seidl. Der wurde dann Bürgermeister-Kandidat der SPD und eröffnete als Rathaus-Chef das erste Volksfest nach fünfjähriger Durststrecke.

Mehr Bier

Kabarett und Kasperltheater, Schafkopfturnier und Trachtenschau, Gstanzlsänger und Indierock, Partybands und Blasmusik – die „neue“ Wiesn kommt mit dem Anspruch daher, für alle Puchheimer etwas bieten zu können. Vor und seit der Wiedereröffnung 2013 unter dem Namen „Auftakt“, der für das erste Volksfest der Saison im April steht, wurden zahlreiche Ideen geboren, um den Besuch attraktiver zu machen.



Mit Erfolg, wenn man den Bierumsatz zum Maßstab nimmt: Er stieg von 126 beim Neu-Start auf 243 Hektoliter im letzten Vor-Corona-Jahr. Freilich lässt sich die Stadt den Spaß für ihre Bürger auch einiges kosten. Das Defizit von jedes Mal 20- bis 30 000 Euro wird im Stadtrat aber allseits akzeptiert. Wenn man sehe, was jährlich ins PUC fließe, könne man einen solchen Zuschuss schon verantworten, findet der frühere Volksfestreferent Zöller.



Bürgermeister Norbert Seidl (SPD), der Erfinder des neuen Formats, spricht von einem kleinen, überschaubaren Fest für Alle mit gutem Wirt, gutem Essen und einem Bier, das bezahlbar ist, aber dennoch nicht zum Saufen einlädt.



Der Rathaus-Chef ist übrigens kein geborenes Feierbiest. Seine ersten Volksfeste als Kind und Jugendlicher im niederbayerischen Freyung fand er eher langweilig. Und später erlebte er sie vor allem als Musiker: Als Klarinettist der Blaskapelle Schönbrunn am Lusen. (Olf Paschen)

