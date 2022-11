Puchheimer haben Lieblingsbuch gewählt

Teilen

Die Preisverleihung im Puchheimer Kulturzentrum PUC: Bürgermeister Norbert Seidl (stehend) moderierte. Anwesend war auch der Erfinder des Leserpreises, Herbert Kränzlein (vorne links). © weber

Nach fast zwölf Jahren Pause hatten die Puchheimer wieder die Möglichkeit, einen Leserpreis zu vergeben. 100 nutzten die Chance, für ihren Favoriten zu votieren. Die Feierstunde fand nun im Kulturzentrum PUC statt.

Puchheim – Die Hamburger Journalistin Laura Cwiertnia hat den Leserpreis gewonnen, der nach zwölfjähriger Unterbrechung zum ersten Mal wieder vergeben wurde. Ihr Buch mit dem Titel „Auf der Straße heißen wir anders“ überzeugte eine relative Mehrheit der gut 100 Puchheimer, die aus den Romanen von vier deutschsprachigen Autorinnen ihren Favoriten ausgewählt hatten. Bei einer kleinen Feierstunde im PUC wurde der aus der Hansestadt zugeschalteten Preisträgerin gratuliert.

Cwiertnia, Jahrgang 1987, ist damit schon mit ihrem ersten literarischen Werk zumindest in Puchheim der Durchbruch gelungen. Hauptberuflich ist sie stellvertretende Leiterin des Umwelt-Ressorts „Green“ bei der Wochenzeitung „Die Zeit“. Erzählt wird mit vielen biografischen Anklängen die Geschichte einer jungen Frau in Bremen, die sich – konfrontiert mit den stereotypen Ansichten ihrer Umwelt über Migranten – auf die Suche nach ihrer Herkunft in Armenien macht. Das eigentlich schwere Thema werde aber „mit Leichtigkeit und feinem Humor“ erzählt, lobte Buchhändlerin Nicola Bräunling, die als Mitglied einer Vorauswahl-Jury für das Werk geworben hatte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Autorin fühlte sich durch das Votum der Leser „sehr geehrt“, wie sie in kurzen Dankesworten versicherte. Denn üblicherweise seien nur Verkaufszahlen oder Buch-Besprechungen ein Maßstab für die Popularität eines Werkes. Und sie freute sich, dass ihre Themen – die Frauen unter den früheren Gastarbeitern und der Völkermord an den Armeniern – Aufmerksamkeit gefunden hätten.

Sie hatte, nach einer zwölfstündigen Bahnfahrt im zunächst falschen Zug, selbst Ausschnitte aus ihrem Erstling in der Stadtbibliothek vorgetragen. Wie auch ihre Kolleginnen, die dem Vernehmen nach in der Puchheimer Publikumsgunst nur wenig schlechter abschnitten. Zwei andere Autorinnen waren persönlich anwesend.

Der frühere Bürgermeister Herbert Kränzlein, quasi Erfinder des Leserpreises, wurde bei der Feierstunde zu seinen Lektüre-Gewohnheiten interviewt. Für ihn war in jüngeren Jahren demnach Karl May sehr wichtig, andere Klassiker liest er heute noch. Ein überraschendes Gastspiel hatte außerdem Marcel Reich-Ranicki, hinter dessen mit Engelsflügeln versehener Puppe der Kabarettist Joe Heinrich kauerte.

Der frühere Literaturpapst erzählte unter anderem über viele himmlische „Beschwerdebesuche“ von Autoren, die er auf Erden nie besprochen habe. Rosamunde Pilcher fehle allerdings. Sie müsse im Fegefeuer Krimiserien fürs Fernsehen schreiben. Bürgermeister Norbert Seidl lud die neue Preisträgerin abschließend noch einmal nach Puchheim ein, das auf jeden Fall eine Reise wert sei. Aber zwölf Stunden könne man mit der Bahn auch im richtigen Zug brauchen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.