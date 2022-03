Puchheimer pilgert für guten Zweck

Teilen

Kevin Mahoney auf Pilgertour. © mm

Auch wenn die Welt gerade vor allem der Ukraine helfen will: Es gibt noch andere Hilfs-Aktionen, die einem guten Zweck dienen. Eine hat jetzt ein Puchheimer ins Leben gerufen.

Puchheim – Man erinnert sich noch an den 99-jährigen Engländer, der durch seinen Garten humpelte, um Spenden einzulaufen. Mit überwältigendem Erfolg: 33 Millionen Pfund kamen für den nationalen Gesundheitsdienst zusammen. Dessen in Puchheim lebender Landsmann Kevin Mahoney denkt nicht in solchen finanziellen Dimensionen, ist außerdem noch besser zu Fuß, aber auch bei ihm ist der Weg das Ziel: Mit einem Pilgermarsch auf die Zugspitze will er Spenden für einen Freund im ostafrikanischen Tansania akquirieren, genauer: für die weitere Ausbildung von dessen vier Kindern.

Er denkt an zehn Cent für jeden der rund 150 Kilometer bis Garmisch, die seine Sponsoren jeweils beitragen könnten. Größere Summen sind aber natürlich auch willkommen. Begleiten lässt sich der 73-Jährige von seinem Goldendoodle namens Pearl. Die dreijährige Zuchtmischung kann sich auf zehn ganze Tage Gassi gehen freuen und soll wohl auch die Herzen und Geldbeutel der Hundeliebhaber öffnen.

Durch Nordafrika

Der Deutsch-Brite, gelernter Programmierer und später als Projektmanager bei National Semiconductor in Bruck beschäftigt, war schon als junger Mann durch Nordafrika getourt. Aber erst im Alter und in Tansania, das er als ein für afrikanische Verhältnisse stabiles Land voller freundlicher Menschen kennengelernt hatte, wollte er einen Traum wahr machen: Eine Safari-Lodge für Touristen. 200 000 Euro steckte er in Landkauf und die Errichtung einer Bungalow-Siedlung am Rande des Buschs.

„Das Konzept war gut,“ sagt er noch heute. Denn einfache Unterkünfte gibt es zwar für Rucksack-Reisende, Luxus-Resorts für reiche Urlauber, aber das „mittlere Segment“ – westliche Normalverdiener mit Afrika-Sehnsucht für drei Wochen – war unterversorgt. Und bei den Planungen und Vorbereitungen kam nun ein junger Mann namens Kanuth ins Spiel, den der Investor vor Ort kennengelernt hatte. Der war ehemals Träger für Kilimandscharo-Besteiger, später Koch auf Safaris und schließlich Tourismus-Manager mit einem eigenen, kleinen Unternehmen. Der Vater von vier Kindern fungierte als eine Art Geschäftsführer für Mahoney.

Das Unternehmen ließ sich zunächst gut an, aber ein Jahr später kam der Banken-Crash und damit auch der (erste) Zusammenbruch des Tourismus. Mahoney musste sein Ferienparadies mit Verlust verkaufen, hielt aber seinem Mann vor Ort die Treue. Kanuth sei wie ein junger Bruder für ihn, schreibt er auf seiner Homepage.

Safari-Geschäft

Der Tansanier baute sich nach der Finanzkrise ein eigenes kleines Safari-Geschäft auf, bis dann vor zwei Jahren Corona zuschlug. Ohne Fremde im Land, die man durchs Land führen könnte, hilft er heute als Gemüsebauer und Gelegenheitsjobber, Der allein erziehende Vater muss vier Kinder auf teuren Privatschulen durchbringen. Denn das unterfinanzierte öffentliche Schulsystem in Tansania, sagt Kanuth und glaubt Kevin, biete keine Bildung, die später im Leben wirklich weiterhelfe.

4000 Euro hat Mahoney im vergangenen Jahr bei Freunden gesammelt, die er aber nicht schon wieder anpumpen kann. Der gleiche Betrag soll darum durch die gesponsorte Wanderung zusammen kommen. Aber gibt es in Afrika nicht größere Not als die Sorge um eine gute Ausbildung der Kinder? Könnte man nicht da helfen? Sicher, aber bei Kanuth und Kindern weiß er, „wo das Geld hingeht“. Rechnungen der Schule und sogar Prüfungsergebnisse stellt der Tansanier online. Und Mahoney hält es für wichtig, dass die Kinder gut ausgebildet werden, „wenn es Afrika irgendwann mal besser gehen soll“. Kevin und Pearl wollen ihren Charity-Gang am 27. Mai starten. Vorher wird noch in den spanischen Bergen trainiert.

In einem Blog will der 73-Jährige täglich Etappen und Erlebnisse vorstellen. Das letzte Stück übrigens, der eigentliche Aufstieg auf Deutschlands höchsten Gipfel, wird wohl eine Fahrt mit der Seilbahn sein. Denn die dreijährige Hündin mag eine gute Kletterin sein, aber sich an Haken und Geländern festhalten kann sie sich dann doch nicht. (op)