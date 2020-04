Puchheimer Traditionsfirma baut neues Autohaus 

Im Puchheimer Gewerbegebiet baut ein Alteingesessener ein neues Autohaus: Auf über 3000 Quadratmetern Fläche entstehen ein Showroom, eine Werkstatt und eine Halle. Das Projekt soll neue Maßstäbe setzen.

Puchheim – Das Autohaus Karl Moser hat sich in der Region längst einen Namen gemacht. Für die Audi AG ist das Familienunternehmen ein wichtiger und strategischer Zukunftspartner im Münchner Westen. Nun soll Anfang 2021 auf dem Firmengelände am Aubinger Weg in Puchheim eines der modernsten und umweltfreundlichsten Autohäuser Deutschlands gebaut werden, wie es in einer Ankündigung heißt. Das neue Puchheimer Audi-Terminal mit einer großzügigen Gebrauchtwagen-Plus-Fläche wird im Service und im Vertrieb der Marke „völlig neue Maßstäbe setzen“, sagt Sebastian Moser. Er wird das neue Audi-Terminal leiten.

Auf mehr als 3000 Quadratmetern Geschoßfläche entstehen ein neuer Showroom für bis zu 15 Fahrzeuge, eine Werkstatt mit zwölf Arbeitsplätzen sowie eine Einlagerungshalle für mehr als 4000 Kundenräder.

Neues Autohaus in Puchheim - mit einer interaktiven Verkaufssuite

Als besonderen Clou bezeichnet das Unternehmen die Audi-Customer-Private-Lounge – dabei handelt es sich um so etwas wie eine interaktive Verkaufssuite. Das Wunschauto der Kunden wird hier konfiguriert, es nimmt also Gestalt an, lange bevor es wirklich auf der Straße rollt.

+ Sebastian Moser leitet das neue Audi-Terminal. Im neuen Terminal kommt laut dem Unternehmen modernste Energie- und Umwelttechnik zum Einsatz. So werde es einen Ladepark für Elektromobilität mit sechs Ladepunkten sowie modernste Werkstatttechnik mit miteinander vernetzten Arbeitsplätzen geben. Auch der Neubau erfülle den Standard eines KfW 55-Effizienzgebäudes. Eine 150 Kilowatt-Peak- Photovoltaikanlage decke nahezu den gesamten Stromverbrauch der Autohäuser in Puchheim sowie des Elektroladeparks und einer Wärmepumpe ab.

Bei der Beleuchtung im kompletten Innen- und Außenbereich kommen ausnahmslos LED-Lampen zum Einsatz, heißt es. Zudem gebe es eine Wiederaufbereitungsanlage für das gesamte Brauchwasser inklusive der nichtöffentlichen Autowaschanlage.

Neues Autohaus in Puchheim: Hochmodernes Servicecenter und neue Arbeitsplätze

Auch beim Service soll durch eine hochmoderne Ausstattung (und etwa ein völlig neu konzipiertes mediales Servicecenter) eine optimale Betreuung der Kunden für die Standorte Puchheim und Germering gewährleistet werden. Das gelte ebenso für die weiteren Marken des Autohauses.

Der 1968 gegründete und mittlerweile in zweiter und dritter Generation durch Karl J. und Sebastian Moser geführte Familienbetrieb wird durch die Weiterentwicklung weitere Arbeitsplätze in Puchheim schaffen. Zu den derzeit mehr als 120 Mitarbeitern des Autohauses kommen mittelfristig rund 25 neue hinzu.