Puchheimer Unterführung: Frost hebt Platten an

Aufhorchen lässt: kein einziges Wort wird über den angeblich geplanten barrierefreien Ausbau des Bahnhofs verloren, geschweige denn über den Streckenausbau Pasing-Eichenau. Bahn und Staatsregierung wollen das Projekt wohl stillschweigend begraben. Dabei ist die S4-West ein Opfer der 2.Stammstrecke. In der Spitzenstunde am Morgen werden statt sechs nur noch fünf Züge zwischen Buchenau und Pasing verkehren, die Züge werden noch stärker als heute schon überfüllt sein, und sogar die Richtwere überschreiten. Unter Vernachläsdigung von Ergebnissen von Studien schwadroniert man über weitere S-Bahnprojekte in der Stadt München anstatt endlich den Ausbau des am stärksten überlasteten S-Bahnaussenastes in Angriff zu nehmen.