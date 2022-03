Puchheimer Volksfest wird verschoben - dann aber Hoffnung auf normale Bierzelt-Gaudi

Von: Kathrin Böhmer

Bürgermeister Seidl beim Anzapfen. © mm

Eigentlich wäre es in wenigen Wochen soweit gewesen: Puchheim hätte den Auftakt zum Volksfest-Reigen im Landkreis gemacht. Doch es kommt etwas anders.

Puchheim – Die Bierzelt-Gaudi wird verschoben. Das teilt die Stadt mit. Immerhin: Diesmal ist es keine Absage wie in den vergangenen beiden Jahren. Bürgermeister Norbert Seidl (SPD), Volksfestreferent Thomas Hofschuster und die Wirtsfamilie Mörz hätten gemeinsam beschlossen, die Veranstaltung von Anfang April auf Ende Juni zu legen. Noch sei durch die Pandemie kaum Planungssicherheit gewährleistet, heißt es. Nun beginnt das Puchheimer Volksfest „Auftakt“ am Freitag, 24. Juni, und endet am Sonntag, 3. Juli.

„Wir sind zuversichtlich, dass wir im Juni ein ganz normales und fröhliches Volksfest feiern können“, so Volksfestreferent Hofschuster. Tischreservierungen für den ursprünglichen April-Termin werden automatisch storniert.

Ab Mittwoch, 16. März, können auf der Homepage der Wirtsfamilie Mörz unter www.moerz-festzelte.de Tische für den neuen Termin reserviert werden. Der Kabarettabend auf dem Volksfest mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern, der für Montag, 4. April, geplant war, wird ebenfalls verschoben. Er findet nun im Rahmen des 5. Puchheimer Stadtfestes am Donnerstag, 14. Juli, als Open-Air-Veranstaltung auf der PUC-Wiese statt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Für eine Rückabwicklung können Karten persönlich während der Öffnungszeiten im Puchheimer Kulturcentrum PUC oder postalisch (Oskar-Maria-Graf-Straße 2, 82178 Puchheim) unter Angabe des Namens und der Kontoverbindung zurückgegeben werden.

Bürgermeister Seidl freut sich schon auf dieses ganz besondere Event. „Gerhard Polt auf unserem Stadtfest – das wird ein einmaliges Highlight für Puchheim!“ gar

im Internet auf der Seite www.auftakt-puchheim.de.