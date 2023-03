Rätselhafter Mini-Brand: Wer hat einen Koffer angezündet?

Von: Kathrin Böhmer

Die Feuerwehr musste zur Puchheimer Benzstraße ausrücken. © Symbolfoto: Armin Forster

Ein Mini-Brand in Puchheim mutet etwas kurios an: Offenbar hat jemand einen Koffer mit Klamotten angezündet.

Puchheim – Ein Haufen Unrat kokelte am Samstagvormittag an der Benzstraße in Puchheim. Das zumindest glaubte ein Passant und verständigte die Feuerwehr.

Nachdem die Brandbekämpfer das kleine Feuer gelöscht hatten, stellten sie allerdings fest, dass es sich um einen schwarzen Koffer mit diverser Kleidung handelte. Es ist laut Polizei davon auszugehen, dass er mutwillig angezündet wurde. Hinweise auf den Täter oder den Eigentümer seien bislang nicht bekannt.