Raus aus der Realschule und die Welt retten

„Wir haben gelernt, wir haben geschrieben und wir habe es geschafft!” So fasst Amelie Merl, Schülersprecherin der Puchheimer Realschule die vergangenen sechs Jahre zusammen.

Puchheim – Verabschiedet wurden in diesem Jahr fünf Klassen – auch mit einem weinenden Auge. Bei der Zeugnisausgabe wurde die eine oder andere Träne verdrückt.

Besonders geehrt wurden die drei besten Schülerinnen: Michaela Rieth, Monika Brüggemann und Katharina Magg. Für Schulleiter Herbert Glauz haben die vergangenen Wochen gezeigt, wie gut die Schüler und die Schule miteinander verbunden sind. „Für die Organisation dieser Feier haben sich nicht nur vier oder fünf Eltern gemeldet, sondern gleich 29, das will was heißen.“

Nicht herunterziehen lassen

Gleichzeitig appellierte der Direktor an die Absolventen sich von einer schlechten Note niemals herunterziehen zu lassen: „Eine Prüfung beraubt euch nicht eurer Talente.“ Glauz hofft, dass diese wiederum dafür eingesetzt werden, die Welt besser zu machen. Dem schloss sich Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) an: „Greift nach den Sternen und erobert die Welt“: So lautete das Motto, das der Puchheimer Rathauschef den Absolventen mitgab.

Für Heike Schwarzgruber vom Elternbeirat war der Moment besonders emotional: Denn sie ist selbst Mutter von zwei Absolventen. Ihr Dank galt auch den Eltern, die ebenso wie ihre Schützlinge die vergangenen sechs Jahre überstanden und dabei einen hervorragenden Job geleistet haben. „Wir haben sie gehegt und gepflegt und jetzt ist es Zeit, dass sich unsere Kinder entfalten.“

Wie diese schulfreie Zukunft aussehen wird, ist zumindest Amelie Merl noch unklar: „Schon während des Schulpraktikums habe ich gemerkt, wie sehr ich euch vermissen kann. Keine quatschenden Nachbarn, keine nervigen Lehrer, keine Routine.“ Für die Schülersprecherin war es die beste Zeit in ihrem Leben. Zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt.

(ANNABELL PAZUR)