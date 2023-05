Reihenhaus mit Leber beworfen und Postkasten ausgegraben

Von: Klaus Greif

Ein Postkasten wurde ausgegraben und auf die Straße gelegt. © photosteinmaurer.com/IMAGO

Das war ein Freinachtscherz, der auch böse hätte enden können: Ein DHL-Postkasten lag in Puchheim auf der Straße. Und ein Reihenhaus wurde mit Tierleber beworfen.

Puchheim - Unbekannte haben an der Einmündung der Moosstraße in die Nordendstraße in Puchheim einen Postkasten der DHL ausgegraben und auf die Straße gelegt. Bevor möglicherweise ein Auto gegen das unübliche Verkehrshindernis gefahren wäre, wurde es bemerkt und wieder an den ursprünglichen Platz gebracht. Bis auf die Ausgrabung ist aus Sicht der Polizei augenscheinlich kein Schaden am Objekt entstanden.

Ungefährlich aber dafür umso ekliger war ein zweites Vorkommnis, das sich in der Freinacht ebenfalls in Puchheim ereignete. Das Grundstück eines Reihenhauses an der Lagerstraße wurde mit mehreren Stücken Tierleber beworfen. Insgesamt schätzt die zuständige Polizei Germering, dass es rund zwei Kilogramm Fleisch war, das von den Unbekannten als Wurfmittel verwendet wurde. Ob es sich tatsächlich um einen Freinachtscherz handelte. ist der Polizei zufolge noch unklar.

In diesem wie im Fall des ausgegrabenen Postkastens hofft die Polizei aber Hinweise. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 melden.