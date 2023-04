Jetzt starten sie im Weiher durch: Rekord-Nachwuchs bei der Feuerwehr-Ente

Von: Thomas Steinhardt

Die Ente und ihr Nachwuchs. © FFW Puchheim-Bahnhof

Neues von Feuerwehr-Ente Henriette: Sie hat so viel Nachwuchs wie noch nie.

Puchheim - Auch im vierten Jahr in Folge brütete die Feuerwehrente namens „Henriette“ (oder mittlerweile eine ihrer Töchter) und ihr Erpel auf dem Balkon des Feuerwehrwohnhauses in Puchheim-Bahnhof ihren Nachwuchs aus. Das berichtet die Feuerwehr.

„Der Entschluss zur bewährten Wohnung im Blumenkasten im 4. Stock mit Südbalkon und Alpenblick fiel dem Entenpaar bei der angespannten Wohnungssituation in Puchheim nicht schwer“, heißt es im Bericht der Feuerwehr augenzwinkernd.

Im Böhmerweiher. © FFW Puchheim-Bahnhof

Mit einer neuen Rekordzahl von zwölf Küken startete die frisch gebackene Mutter samt ihren Schützlingen am Freitag am nicht weit entfernten Böhmer Weiher durch, so die Feuerwehr.

Der neue Rekord sei mit Sicherheit auch ihrem Vermieter zu verdanken, der, gemeinsam mit den anderen Hausbewohnern, die werdende Familie, über die früher schon berichtet wurde, tatkräftig unterstützt hat.

