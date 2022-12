Bittere Enttäuschung: Schlamperei bei Solaranlage auf dem Dach

Teilen

Seine neue PV-Anlage zeigt der Puchheimer Gerhard Schmalstieg (Foto oben). Seit er und seine Ehefrau den Vertrag abgeschlossen haben, folgte vor allem viel Ärger statt viel Stromersparnis. © Weber

Welche Probleme sich aktuell ergeben, wenn man seinen Beitrag zur Energiewende beisteuern will, erlebt derzeit ein Puchheimer Ehepaar.

Puchheim – Seit Monaten hat es eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, über 20 000 Euro sind längst bezahlt. Doch die Anlage ist immer noch nicht in Betrieb.

„Gemeinsam gestalten wir Ihre private Energiewende“, „rundum sorglos zu ihrem finanziellen Erfolg“, verspricht die Puchheimer Firma „Energiewerke Bayern“ (EWB). Die Firma ist auf den Handel und Vertrieb qualitativ hochwertiger Solarstromanlagen spezialisiert. Ein Versprechen, auf das sich zum Beispiel das Puchheimer Ehepaar Susanne und Gerhard Schmalstieg verlassen hatte. Doch folgte die bittere Enttäuschung.

Vor sechs Monaten

Vor rund sechs Monaten hatten die Schmalstiegs mit der Firma einen Vertrag über den Kauf und die Montage einer Photovoltaikanlage abgeschlossen. Der Komplett-Service einer von EWB konfigurierten Photovoltaikanlage inklusive Beratung, Planung, Montage und Inbetriebnahme wurde vereinbart.

Zwar war Gerhard Schmalstieg zunächst skeptisch. „Könnt ihr überhaupt liefern?“ war damals seine Frage an den Fachberater der Firma. Der Markt sei doch leergefegt. Doch man habe ihm versichert, dass man liefern könne, man habe vorgesorgt. Diese Versicherung überzeugte das Ehepaar, zudem „war es uns wichtig eine ortsansässige Firma zu beauftragen“, betont Susanne Schmalstieg.

Ohne Ankündigung

Zu ersten Problemen kam es bereits bei der Anlieferung der elf Solarmodule. Am 5. Juli stand nämlich ohne Vorankündigung ein Spediteur vor der Tür der Schmalstiegs und wollte zwei Paletten mit den Modulen anliefern. Gerhard Schmalstieg hätte die Teile alleine zum Haus tragen sollen. „Das konnte ich aber nicht“, betont der 69-Jährige. Anrufe bei den Energiewerken Bayern halfen ihm nicht weiter, es war niemand erreichbar. Also schickte Schmalstieg den Spediteur wieder weg.

Zwei Tage später kam der Spediteur erneut, dieses Mal schleppte Schmalstieg mit Unterstützung des Fahrers die Teile auf seine Terrasse. An den beiden Tagen danach wurden die Module dann auch auf dem Dach montiert und die Kabel verlegt. „Doch so kann es nicht bleiben“, entrüstet sich Gerhard Schmalstieg. Denn die Kabel wurden durch ein Fenster in das Haus geführt.

Bereits bezahlt

Die Anlage ist bereits bezahlt, 22 729 Euro wurden am 11. Juli abgebucht. Es fehlte aber noch immer der Wechselrichter und ein neuer Stromzähler. Dieser ist notwendig, da die Schmalstiegs aufgrund der Photovoltaikanlage nicht mehr nur Strom aus dem Netz beziehen, sondern diesen auch dort einspeisen wollen.

Als sie dann bei den Energiewerken Bayern einen Mitarbeiter erreichten, wurde ihnen auch erklärt, warum beides fehlt. Der Zähler sei derzeit nicht verfügbar, und den Wechselrichter ohne den Zähler zu liefern, sei nicht sinnvoll. Der Mitarbeiter stellte dann beides für September in Aussicht und eine Fertigstellung der Anlage für Ende September.

Daraus wurde wieder nichts. Der Wechselrichter samt zweier Speicherelemente kam erst am 2. November empört sich Gerhard Schmalstieg. Und dies erneut völlig überraschend, sodass niemand vor Ort war, um das Teil in das Schmalstiegsche Haus zu transportieren. Dieses Mal aber war ein telefonischer Hilferuf erfolgreich. Die Energiewerke schickten zwei Männer, die das 130 Kilo schwere Teil in den Keller schleppten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Hier liegt der Wechselrichter bis heute, längs am Boden und versperrt den Zutritt zu einem der Kellerräume. „Senkrecht aufstellen dürfen wir ihn nicht,“ beklagt Susanne Schmalstieg. Anrufe, um zu klären wann der Wechselrichter angeschlossen wird, waren erfolglos, die Schmalstiegs konnten zuständige Mitarbeiter der EWB nicht erreichen und Bitten um Rückruf waren erfolglos. Zudem fehlt der Zähler bis heute.

Nicht zuständig

Für den Zähler aber sind die Energiewerke Bayern gar nicht zuständig, stellt sich auf Tagblattanfrage heraus, wovon die Schmalstiegs aber trotz aller Nachfragen nichts wussten. Wie der Geschäftsführer der EWB, Andreas Krinninger, nämlich erläutert, baut diesen der zuständige Energieversorger, in Puchheim die Komm-Energie, ein. Und die Komm-Energie liefert auch den neuen Stromzähler, berichtet deren Geschäftsführer Matthias Morche.

Nach der Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage erhalte der Energieversorger von den Energiewerken eine Meldung und werde dann selber einen Termin zum Zähleraustausch vereinbaren, so Krinninger. Dass die Energiewerke zeitlich im Verzug sind, räumt er aber ein.

Da Chips für PV-Anlagen großteils aus der Ukraine bezogen würden, komme es derzeit zu einem Verzug von bis zu sechs Monaten. Und darauf folge dann ein Stau der Anschlussarbeiten. Krinniger verspricht aber, dass das Ehepaar Schmalstieg in Kürze einen Termin für den Anschluss ihrer Anlage erhält. (sus)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.