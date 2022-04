Ideal für Hobbygärtner: Schmökern in der Saatgutbibliothek

Von: Andreas Schwarzbauer

Sie will eine Blühwiese anlegen: Anita Wöll hat sich die neue Saatgutbibliothek in Puchheim einmal angeschaut. Sie will Insekten, aber auch Igeln einen geeigneten Lebensraum geben. © Weber

In der Puchheimer Saatgutbibliothek können sich Hobbygärtner kostenlos Pflanzensamen besorgen. Damit soll ein Anteil zum Artenschutz geleistet werden. Und das kommt ziemlich gut an.

Puchheim – Künftig bekommen Besucher in der Puchheimer Stadtbücherei nicht nur Lesestoff, sondern auch Blumen-, Gemüse und Kräutersamen. Denn dort hat am vergangenen Samstag eine Saatgutbibliothek eröffnet. An einer Holzstele hängen kleine Tütchen mit Pflanzensamen. Mohnblumen, Leinsamen, Petersilie, Peperoni oder Hokaido-Kürbisse – insgesamt 22 Sorten gibt es derzeit. Doch im Laufe der Zeit sollen es noch viel mehr werden.

„Ich hoffe, dass durch Mundpropaganda immer mehr Leute vorbeikommen und Pflanzensamen mitbringen“, sagt Iris Sprenger vom Gartenbauverein Puchheim. Mit dem Umweltamt und dem Umweltbeirat hat sie die Saatgutbibliothek initiiert und wird sie künftig betreuen. Ziel sei es, die Artenvielfalt zu fördern. „Es gibt heute eine große Armut an Sorten, weil die riesigen Saatgutfirmen ein Monopol haben und bestimmtes Saatgut vom Markt verschwinden lassen. Das müssen wir durchbrechen“, sagt Sprenger. Monika Dufner vom Umweltam ergänzt: „Je mehr unterschiedliches Saatgut wir haben, umso besser sind wir gegen den Klimawandel und Schädlinge gewappnet.“

Wildblumen

Auch Gabi Hoiß gefällt das neue Angebot. „Ich pflanze selbst sehr gerne Gemüse und Kräuter, aber auch Wildblumen an“, sagt Hoiß. Seit 2001 habe sie einen Krautgarten in Puchheim und gartelt begeistert. Einige Samen ihrer Ernte behält sie regelmäßig, um sie in den Folgejahren wieder einzusetzen. „Dann weiß ich genau, was ich bekomme.“ Künftig will sie einen Teil der Saatgutbibliothek spenden. „Ich habe immer welche übrig, die ich auf alle Fälle herbringe.“

Für die diesjährige Gartensaison nimmt sie aber selbst das Angebot in Anspruch. Ein Tütchen mit Samen des Fuchsschwanzes, eine Blume mit tiefroten, hängenden Blüten, wandert in ihre Tasche.

Anita Wöll will eine Blühwiese anlegen und hofft, in der Saatgutbibliothek fündig zu werden. „Mir ist es ganz wichtig, für die Insekten und Igel etwas zu schaffen“, erklärt sie. Bisher sei sie immer etwas hilflos gewesen und habe nicht gewusst, wie sie es angehen soll. Doch vor Kurzem habe sie geholfen, ein Igelbeet anzulegen. Dabei sei ihr erklärt worden, wie es funktioniert. „Jetzt bin ich hier in der Stadtbücherei, um zu schauen, welche Pflanzen es so gibt“, sagt Wöll.

Anregungen

Die Puchheimerin Dagmar Koch hofft ebenfalls auf Tipps und Anregungen. In ihrem Garten wachsen zwar jedes Jahr unter anderem Kartoffeln, Kohlrabi oder Rhabarber, aber: „Wir haben bisher immer vorgezogene Pflanzen gekauft. Mit Saatgut habe ich keine Erfahrung.“ Nun will sie es ausprobieren.

Für Bürgermeister Norbert Seidl passt das Angebot ideal in die Stadtbücherei. Für den Anbau von Pflanzen benötige man Samen und Wissen. „Deshalb finde ich es gut, dass wir diese beiden Ressourcen hier konzentriert haben“, sagt er. Vorbild für das Puchheimer Projekt ist die Saatgutbibliothek in Gröbenzell, die im Februar eröffnet wurde.

Und wenn es nach Nico Schneider geht, könnten noch weitere Standorte folgen. „Es ist eine tolle Idee. Ich selbst habe vor drei Jahren angefangen, in meinem privaten Garten heimische Wildpflanzen anzubauen, damit die Tiere Nahrung und Unterschlupf finden.“ Derzeit seien zwar alle seine Flächen belegt, aber er wollte das Angebot mal kennenlernen.

