Nach Einbruch in Gymnasien Puchheim und Starnberg: Polizei schnappt Bande in Hamburg

Von: Thomas Steinhardt

Diebe stahlen Tablets aus Schulen. © Julian Stratenschulte/dpa

Im Juli 2021 wurden aus Gymnasien in Starnberg und Puchheim hochwertige Tablets samt Zubehör gestohlen. Jetzt hat die Polizei drei Tatverdächtige geschnappt. Sie agierten deutschlandweit.

Puchheim/Starnberg – Die Täter hatten es bei den beiden Einbrüchen gezielt auf hochwertige Technik der Marken Apple und Microsoft abgesehen, wie die Kripo berichtet. Insgesamt wurden Tablets und Zubehör im Wert von rund 200.000 Euro entwendet. Zudem entstand laut Kripo Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Nun sei es der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck in enger Zusammenarbeit mit weiteren deutschen Polizeibehörden gelungen, drei Beschuldigte zu ermitteln.

Hinweise auf Profis

Im Rahmen der Tatortarbeit hätten sich bereits im Juli 2021 erste Hinweise auf eine professionell handelnde Tätergruppierung ergeben. So hatten die Tatverdächtigen offenbar an beiden Schulen bereits einige Stunden vor den Taten Schülerinnen und Schüler gezielt nach der Lage der IT-Räumlichkeiten befragt. Außerdem seien großflächig mögliche Spuren nach der Tatbegehung vernichtet worden.

Deutschlandweit agierend

Noch im Juli 2021 wurden daher die weiteren Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der Kripo Fürstenfeldbruck in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft München II übernommen. Die Auswertung der an den Tatorten gesicherten Spuren führte die Ermittler zu den Mitgliedern einer deutschlandweit agierenden Bande mit Sitz in Hamburg. Diese stand in Verdacht, bereits in der Vergangenheit auf vergleichbare Art und Weise hochwertige Elektronikgeräte aus Schulen entwendet zu haben.

Identisches Vorgehen

In der Folge habe eine enge Zusammenarbeit zwischen der Polizei Hamburg, LKA 19/Castle, und der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck statt gefunden. Im Zuge dieser Kooperation sei auch ein nahezu identischer Einbruch in eine Schule im baden-württembergischen Horb am Neckar im Juli 2021 der Tätergruppe aus Hamburg zugeordnet worden. Des Weiteren konnte ermittelt werden, dass die Bande vermutlich für zwei weitere Einbrüche im Mai 2021 in Schleswig-Holstein und für einen weiteren Einbruch aus dem Jahr 2020 im Landkreis Freyung-Grafenau verantwortlich ist.

Verdeckte Maßnahmen

Die über ein Jahr geführten Ermittlungen der Kripo Fürstenfeldbruck beinhalteten außerdem die Umsetzung von zahlreichen verdeckten Maßnahmen mit dem Ziel, die Bandenstruktur möglichst erschöpfend aufzudecken und weitere Tatbeteiligungen der Gruppierung zu ermitteln, so die Kripo. Unterstützt wurden die Fürstenfeldbrucker Beamtinnen und Beamten dabei dauerhaft durch die Hamburger Polizei sowie zeitweise durch Polizeibehörden aus Nordrhein-Westfalen und Berlin.

Als Kopf der Band konnte laut Kripo ein 33-jähriger afghanischer Staatsbürger sowie als Mittäter ein 23-jähriger Deutsch-Afghane und ein 22-jähriger Deutsch-Türke ermittelt werden.

Durchsuchungen

Anfang Juni 2022 wurden in diesem Zusammenhang in Hamburg mehrere Durchsuchungsbeschlüsse unter Koordination des LKA 19/Castle und im Beisein von Kräften der Kripo Fürstenfeldbruck vollzogen. Hierbei wurde sowohl Bargeld, als auch teils fabrikneue Markenkleidung und Schuhe sichergestellt, deren genauer Herkunft es weiterer Ermittlungen bedarf.

Gegen die drei Männer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls eingeleitet.

Im Gymnasium in Puchheim war man ob des Diebstahls damals entsetzt.

