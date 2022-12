Seit 40 Jahren Spaß am gemeinsamen Singen

Proben schon fleißig für das Jubiläumskonzert: die Mitglieder von Cantus P und Chorleiterin Astrid Sachs im Olchinger Probenraum. © mm

Alles hat im Wohnzimmer einer sangesfreudigen Puchheimer Familie angefangen. Vor 40 Jahren, 1982, wurde hier der „Singkreis für alte Musik“ aus der Taufe gehoben. Der erwies sich bald als Renner: Zahlreiche Freunde der Familie und andere Musikbegeisterte schlossen sich an.

Puchheim/Olching – Und so wuchs der Chor weiter und weiter – was auch einen negativen Aspekt hatte: Man war ständig auf der Suche nach einem Probenraum. So geht es aus einer Pressemitteilung hervor. Zuerst wurde der Bürgertreff zur neuen Heimat, unter der Schirmherrschaft der Volkshochschule. Doch dann gab es wieder Raumprobleme.

Diese haben sich jedoch mittlerweile gelöst. Der Verein „Cantus P“ wurde gegründet. Geprobt wird seit dem Herbst 2021 in einem Probenraum der evangelischen Kirche in Olching. Hier wird regelmäßig montags um 19.30 Uhr gemeinsam gesungen und für Auftritte geprobt.

Im Laufe der Jahre gab es davon zahlreiche bei Veranstaltungen, unter anderem in Kirchen, bei den Taschenopern im Puchheimer Kulturzentrum PUC, zu den Kulturtagen und privaten Feiern.

Geleitet wird der Chor seit über 25 Jahren von Kirchenmusikerin Astrid Sachs, ihr Ehemann Michael Sachs begleitet bei den Konzerten am Klavier und gastiert auch als Solist.

Nun steht ein besonderer Programmpunkt an: Das Konzert zum 40. Geburtstag. Dargeboten werden vorweihnachtliche Lieder aus Nah und Fern. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden für die Kirchenglocken sind willkommen. gar

Das Konzert

Ein vorweihnachtliches Konzert zu seinem Jubiläum präsentiert der Chor Cantus P. am morgigen Samstag, 10. Dezember, um 17 Uhr in der Evangelischen Johanneskirche in Olching an der Wolfstraße 11.

