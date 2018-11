Die Senioren-Autoren und ihr neuestes Werk

Alltägliches und Außergewöhnliches: Seit über 20 Jahren bringen die Mitglieder des Puchheimer Seniorenschreibtisches ihre Gedanken zu Papier. Jetzt haben die Autoren vom Gröbenbach ein neues Buch herausgebracht.

Puchheim – „Ersonnen und versponnen“: So heißt das mittlerweile zwölfte Buch des Puchheimer Seniorenschreibtisches. Darin finden sich Gedichte und Kurzgeschichten der sechsköpfigen Stammbesetzung sowie einiger Gastautoren. Seit 1995 gibt es den Seniorenschreibtisch, dessen aktuelle Mitglieder aus allen Teilen des östlichen Landkreises kommen. Die sechs Autoren sind zwischen 57 und 93 Jahre alt und haben unterschiedliche Hintergründe. Was sie verbindet, ist die Lust am Schreiben. Das sei anregend im Alter, sagt Manfred Meier, Vorsitzender der Gruppe seit 2008.

Die Mitglieder haben teils sehr unterschiedliche Schreibstile. Einige berichten in ihren Geschichten und Gedichten über Erlebtes, andere schreiben Fiktion. Gerade zu Beginn des Seniorenschreibtisches verarbeiteten hier viele Heimatvertriebene literarisch ihre Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg, erzählt Meier. Thema kann aber alles sein, von Alltäglichem – ein Gedicht im neuen Band ist Puchheim gewidmet – bis hin zu Außergewöhnlichem. Manchmal überlegt die Gruppe auch ein gemeinsames Thema, zu dem dann jeder etwas schreibt.

Die Senioren treffen sich alle zwei Wochen für zwei Stunden in einem eigenen Raum im Wohnpark Roggenstein, der ihnen vom Seniorenbeirat gestellt wird. Dort stellen sie sich gegenseitig ihre neuen Texte vor. Daheim liest dann jeder die Geschichten der anderen sorgfältig und gibt beim nächsten Treffen Verbesserungsvorschläge, die vom Autor angenommen werden können, aber nicht berücksichtigt werden müssen. Nach einer weiteren Überarbeitung wird abgestimmt, welche Werke in die Sammelbände kommen, die alle zwei Jahre erscheinen. „Natürlich gibt es dabei auch mal Konflikte“, sagt Wilfried Seinig, der seit eineinhalb Jahren dabei ist und sich beim neuesten Buch auch um das Layout gekümmert hat. „Trotzdem geht es immer demokratisch zu“, fügt Manfred Meier hinzu.

Einige der Geschichten wurden auch schon im Straubinger Kalender, dem ältesten Heimatkalender Deutschlands, abgedruckt. Zudem gewann der Seniorenschreibtisch 2007 den Bürgerkulturpreis des Bayerischen Landtages. Mit dem Preisgeld konnten einige der früheren Bände vorfinanziert werden. Mittlerweile erscheinen die Bücher mit einer Auflage von 250 Stück und werden komplett durch die Einnahmen vorheriger Bände finanziert. Das Cover und einige Illustrationen des aktuellen Buches wurden von der Zeichengruppe des Puchheimer Kulturvereins beigesteuert. (Jan Borchert)

Eine Lesung

des Buches gibt es am Freitag, 23. November, ab 19 Uhr im Wohnpark Roggenstein, Carl-Spitzweg-Ring 4, in Puchheim. Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet drei Euro.