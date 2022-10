Sie betreibt mehr als eine Buchhandlung

Nicola Bräunling und ihre Buchhandlung sind aus Puchheim nicht mehr wegzudenken. © mm

Nicola Bräunling betreibt seit Jahren die einzige Puchheimer Buchhandlung. Und das recht erfolgreich, wie mehrere Auszeichnungen bewiesen. Das Tagblatt stellt die literaturbegeisterte Geschäftsfrau näher vor.

Puchheim – Sie war Bayerns Buchhändlerin des Jahres, ist gelegentlich Gastgeberin einer Back-Show und empfing kürzlich den Kultusminister zum Vorlesen. Sie wirkt als Jurorin beim Leserpreis der Stadt mit und hat das Format „Puchheim liest ein Buch“ wenn nicht erfunden, so doch eingeführt. Ihr kleiner Laden gilt als kulturelle Begegnungsstätte, sie selbst – wie es der Bürgermeister einmal ausdrückte – als Glücksfall für das Miteinander in der Stadtgesellschaft.

Aber wer ist dieser Tausendsassa namens Nicola Bräunling eigentlich wirklich? Unternehmerin mit einem besonderen Händchen fürs Marketing? Kommunikativer Typ, der einfach gern schnackt und klönt? Leseratte und Literaturfreundin mit einer ansteckenden Begeisterung für die Welt der Bücher? Alles gleichermaßen, weil es sich ja auch nicht widerspricht?

Sie selbst sagt, dass man den Menschen Bräunling und die gleichnamige Buchhändlerin sowieso nicht trennen könne. Jemand, der morgens schon vor dem ersten Kaffe auf sozialen Netzwerken mit den Kunden kommuniziert, die Woche über erst nach elf Stunden den Laden zusperrt und samstags auch bis zwei die Stellung hält, hat nicht viel Freizeit für andere Leidenschaften außer Lesen. Der Beruf in einer Branche, in der „viele mitverdienen müssen“, ist fordernd und erlaubt kein großes Profitstreben. „Richtig reich wird man nicht davon,“ sagt Bräunling.

Kontakt zu Kunden

Aber für sie ist eben auch der Kontakt mit den Kunden ein Gewinn. Sie hält sich für zugewandt, kommt mit jedermann klar, will offen sein auch für Leute, die nur eine Briefmarke kaufen. Und das Stammpublikum verlässt den Laden selten, ohne vorher mit der Buchhändlerin geratscht zu haben, wobei es keineswegs immer um Hochgeistiges geht. Die Leute mögen Ansprache und bei ihr gehört es sowieso zum Naturell.

Die Corona-Jahre haben übrigens gezeigt, dass es sich in gewisser Weise auszahlt. Ohne die treuen Kunden, die Gutscheine bestellten oder besonders eifrig orderten, um eine lange Leseliste abzuarbeiten, hätte der Laden wohl nicht überlebt. Aber die fachliche Beratung gehört schon auch zum Geschäft. Was schenkt man dem Schwager, von dem nicht viel mehr bekannt ist als dass er gelegentlich liest?

Mit humorvollen Kurzgeschichten kann man nichts kaputt machen in der Verwandtschaft, weiß Bräunling, die vor allem ältere Herrschaften, meist weiblich, und junge Familien zu ihren Kunden zählt. Bei der Bücherfrau gibt es alles: Schulbücher und Ratgeber, Krimis und Reiseführer, Kochbücher und Klassiker.

Auch das Regal mit den alten Meistern von Shakespeare bis Grass – Motto: Was Sie schon immer lesen wollten – setzt keinen Staub an. Schwierig sei nur, bei der Flut der Neuerscheinungen den Überblick zu wahren. Denn lediglich was sie oder eine ihrer drei Mitarbeiterinnen gelesen haben, wird bei Gefallen auch dem Publikum ans Herz gelegt.

Fremde Welten

Manchmal führt aber selbst die Tagesaktualität zur Wiederentdeckung älterer Werke. Kürzlich, nach dem Tod der Queen, postete sie eine Empfehlung für „Die souveräne Leserin“, ein „zauberhaftes, kleines, süßes Buch“ über eine Monarchin, die für sich das Schmökern entdeckt. Natürlich eine Gratwanderung zwischen Anteilnahme und Marketing, für die es auch Fingerspitzengefühl brauche.

Für Bräunling eröffnen Bücher fremde Welten oder liefern Wissen ohne Ende oder feiern die Sprache. Und sie vermitteln Ruhe in einer immer schnelleren und bunteren Welt. Das analoge Lesen ist für sie deshalb auch keine gestrige Kulturtechnik. Im Gegenteil erkennt sie eine gewisse Renaissance des Buchs, wenn schon junge Blogger und Influencer Literatur bewerben statt Klamotten und Kosmetika.

„Lesen ist nicht so sterbend wie man vielleicht denkt,“ glaubt sie. Hätte es eine solche Buchhandlung auch anderswo – etwa in Maisach – geben können? „Ich weiß es nicht,“ sagt Bräunling. Um aber hinzuzufügen: „Puchheim und ich passen schon gut zusammen.“

Die Behauptung, dass sie die Stadtkultur mitgestalte, will sie zwar höchstens punktuell gelten lassen. Aber sie sei wahrscheinlich schon wichtig als Einzelhändlerin. „Und dass ich als Person umtriebig bin, tut der Stadt gut - und das weiß sie auch.“ Andererseits sei die Stadt unter Führung eines ebenso umtriebigen und offenen Bürgermeisters eben auch gut zu ihr.

Eine Institution

Früher war die Hamburgerin im Direktmarketing für pharmazeutische Produkte tätig – sie spricht noch mit leichtem Schaudern davon –, ehe sie auf Buchhändlerin umsattelte und schließlich einen eigenen Laden aufmachen wollte. Eine hier ansässige Freundin machte sie auf Puchheim aufmerksam. Der Start gelang schnell, nur dauerte es seine Zeit, um wirklich anzukommen. Die finanzielle Durststrecke sei länger gewesen als gedacht. Jetzt, mit 57, ist sie eine etablierte Institution. (op)

