Sie hinterlässt ihrer Familie einen Schatz voller Erinnerungen

Von: Ulrike Osman

Erika Schmid hatte ein strahlendes Lächeln. © Picasa

Erika Schmidt hat ihrer Familie einen Schatz hinterlassen – ein dickes Buch über ihr Leben, voller Erinnerungen und Fotos.

Puchheim – Angefangen mit der frühesten Kindheit beschreibt sie darin, was sie erlebt und was sie bewegt hat. Wer darin liest, kann ihr nahe sein – auch nach ihrem Tod. Schreiben war eine große Leidenschaft der Puchheimerin, aber bei Weitem nicht die einzige.

Schon seit ihrer Jugendzeit in Seehausen am Staffelsee fotografierte Schmidt gern. Am liebsten hätte sie mit der Kamera ihren Lebensunterhalt verdient, doch der Berufswunsch ließ sich nicht verwirklichen. Nach Au-pair-Aufenthalten in Frankreich und England ging die sprachbegabte und selbstbewusste junge Frau zur Fluggesellschaft Swiss Air und wurde Mitarbeiterin des Bodenpersonals. Die Hochzeitsreise mit Ehemann Peter führte sie dank Gratis-Tickets nach Marokko – ein damals exotisches Reiseziel.

Aus Stuttgart kam das Ehepaar 1970 nach Puchheim und ließ sich im eigenen Heim nieder. Die üppige Pflanzenpracht rund um das Haus zeugt von einer weiteren Leidenschaft der Mutter dreier Kinder. Im Garten konnte sie ihre Kreativität und ihre Liebe zur Natur gleichermaßen ausleben. Später wurde das grüne Paradies die Heimat einer erfolgreichen Schildkrötenzucht, zu der Erika Schmidt kam wie die Jungfrau zum Kind.

Aus einer einzelnen Schildkröte – dem Haustier ihres Sohnes – wurden irgendwann zwei. Überraschenderweise lagen eines Tages Eier im Garten. Schmidt stieg voll ins Thema ein, informierte sich fundiert und betreute in Spitzenzeiten bis zu 50 kleine Schildkröten, die sie mit Zertifikat vom Veterinäramt weiterverkaufte. Erst als nach Jahren die Nachfrage langsam nachließ, gab sie die Zucht in gute Hände nach Baden-Württemberg. Zwei zutrauliche Schildkröten-Männchen fühlen sich noch heute im Puchheimer Garten wohl.

Eine ausgeprägte soziale Ader führte die begeisterte Tennisspielerin schon früh zum Roten Kreuz. Mit einer Ausbildung im Sanitäts- und Erste-Hilfe-Bereich leistete Schmidt Dienste als Rotkreuzschwester. In Puchheim war sie maßgeblich an der Einrichtung des Sozialdienstes beteiligt und bekam 1984 als eine der ersten die Bürgermedaille.

Im Alter entdeckte sie den Senioren-Schreibtisch für sich und beteiligte sich mit Kurzgeschichten, die von der kreativen Gruppe gemeinsam mit anderen Texten in Sammelbänden veröffentlicht wurden. Als Naturfreundin durch und durch engagierte sich die Frau mit dem strahlenden Lächeln lange Jahre bei der Ortsgruppe des Bund Naturschutz (BN).

Gerne betreute sie den Pflanzenflohmarkt auf dem Ökomarkt. Und sie gehörte zu denjenigen, die die Puchheimer Baum-Ehrungen ins Leben riefen. Diese Auszeichnung geht an Menschen, die besonders große und schöne Bäume in ihren Gärten haben und diese auch gegen Nachbarschaftsstreitigkeiten verteidigen. Die Ehrung soll dazu beitragen, den großen Wert von Bäumen ins Bewusstsein zu rücken und leichtfertige Fällungen zu verhindern. Kürzlich ist Erika Schmidt nach langer Krankheit im Kreise ihrer Familie verstorben. Sie wurde 84 Jahre alt.

