So läuft’s auf dem Puchheimer Volksfest

Herzlichkeit ist für Barbara Klotz das A und O: Ihr halbes Leben lang arbeitet sie schon nebenberuflich als Bedienung auf Volksfesten – weil es ihr Spaß macht. © Weber

Seit einigen Tagen geht es wieder rund auf dem Puchheimer Volksfestplatz. Auf den Spießen bräunen sich die Hendl, das Bier fließt und auf dem Karussell drehen Kinder ihre Runden. Ein Besuch auf dem Volksfest.

Puchheim – Für Kulturbranche und Gastronomie waren die letzten beiden Jahre pandemiebedingt alles andere als einfach. Das trifft im Besonderen auch auf Schausteller und Festwirte zu. Umso mehr freut es sie, dass heuer wieder Volksfeste möglich sind. Und auch die Besucher wollen sich die Gaudi nicht entgehen lassen. An diesem Nachmittag schlendern aber nicht all zu viele über das Puchheimer Volksfest – wahrscheinlich liegt das an dem feuchtwarmen Wetter.

Am Autoscooter

Die, die aber da sind, haben ihren Spaß. So wie der kleine Felix (3), der noch zum Autoscooter möchte und seine Schwester Ronja (5), die gerade Entenangeln durfte, was sie am liebsten mag. Ihre Mutter Helena aus Puchheim findet es vor allem „für die Kinder schön“, dass jetzt wieder Volksfest ist, weil Entenangeln, Karussellfahren und natürlich die Süßigkeiten einfach dazugehören zu einer Kindheit.

Davon kann Richard Schwenold, 47, aus Kößlarn (Kreis Passau) ein Lied singen. Er kommt aus einer echten Schaustellerfamilie und hat seine Kindheit auf Volksfesten verbracht. „Das war toll“, sagt er. Als Schaustellerkind habe er alles umsonst bekommen und immer neue Freunde gehabt.

Auch, wenn es in der Schule eher schwierig war. Die Lehrer hätten kein Interesse an den Schülern auf Zeit gehabt. „Da wurde man nur in die hinterste Bank reingehockt, und dann hieß es von den Lehrern nur lapidar: schaut’s zu“, erinnert sich Schwenold. Heute sei das aber zum Glück nicht mehr so, meint er und verweist auf seine Tochter, die gerade den Realschulabschluss macht.

Jetzt jedenfalls ist er froh, dass er wieder arbeiten kann. Denn die Saison für Schausteller geht nur von „ O bis O – Ostern bist Oktober“. In dieser Zeit muss das Geld für das ganze Jahr verdient werden, damit der Traditionsbetrieb weiter bestehen kann. Den führt Schwenold nämlich schon in der 7. Generation. Ursprünglich als Zirkus gegründet, stellt sein Betrieb heute neben dem Entenangeln und Pfeilewerfen auch das Kettenkarussell auf dem Puchheimer Volksfest.

Attraktion

Eine schöne Kindheit auf Volksfesten hatte auch Lisa Metzger, 19, aus Giebelstadt bei Würzburg. Sie ist bei „Volksfestattraktion Roth“ angestellt und sitzt in Puchheim an der Kasse des Autoscooters. Bis vor Kurzem hat sie das nebenberuflich in den Ferien gemacht. Seit diesem Jahr aber arbeitet sie in Vollzeit bei den Roths, die in Giebelstadt ihre Nachbarn sind.

An der Arbeit mag sie vor allem den Zusammenhalt. „Grad das Kollegiale ist schön für mich und das Herumkommen“, erzählt sie.

Wer sich nach Fahrgeschäften und Buden-Besuchen im Festzelt einfindet, hat vielleicht das Glück, an einem der Tische zu sitzen, für den Barbara Klotz zuständig ist. Die Weßlingerin (60) kann auf 30 Jahre Berufserfahrung zurückblicken. „Man erlebt so viel. Es gibt nichts, was es nicht gibt“, sagt sie und lacht.

Eigentlich sei sie Immobilienmaklerin, aber sie arbeite unter dem Jahr bei zwölf Volksfesten als Bedienung mit, erzählt sie. Weil es ihr einfach Spaß mache. Dabei sei für sie die „Herzlichkeit das A und O“ und man sieht ihr an, dass sie das auch so meint. (VON PATRICK TIETZ)

