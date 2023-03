Feuerwehrfest: Ministerpräsident Söder kommt nach Puchheim

Markus Söder

Einen prominenten Ehrengast hat die Feuerwehr Puchheim-Bahnhof für ihre Feier zum 100. Geburtstag gewinnen können. Für den Festakt am 30. April hat sich überraschend Ministerpräsident Markus Söder angesagt.

Puchheim – Der Regierungschef wird um 14 Uhr über die „Feuerwehr und die Bedeutung des Ehrenamtes für die Gesellschaft“ sprechen.

„Die Einladung an die Staatskanzlei war eigentlich nur halb im Scherz ergangen, mit einer Zusage hatte niemand gerechnet“, erklärt Marco Arnold, Mitorganisator der Feierlichkeiten. Aber schließlich ist ja Wahljahr.

Söders Auftritt am Sonntag auf dem Volksfestplatz wird der Abschluss eines viertägigen Festes sein. Es beginnt am Donnerstag mit einem Kabarettabend, setzt sich mit einem Austro-Pop-Konzert und großem Familientag samt anschließendem Partyabend fort, bevor es am Sonntag einen Festakt und einen Festumzug gibt. op

