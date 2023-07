Sonnensegler: Büro mit Blick auf geplante Stromfabrik

Ein Prost auf die neuen Räume: Stefan Eibl, Tobias Lexhaller und Falk-Wilhelm Schulz von den Sonnenseglern. © PETER WEBER

Die Bürgerenergiegenossenschaft Sonnensegler hat große Pläne - und jetzt auch ein eigenes Büro.

Puchheim – Eines der Projekte ist eine Photovoltaik-Landschaft auf mehreren Dutzend Hektar Fläche am westlichen Rand von Puchheim-Ort. Hier haben die Genossen nun auch ein Domizil gefunden, das kürzlich feierlich eröffnet wurde.

Schon die Nutzer des ehemaligen Fitness-Studios hatten einen schönen, weiten Blick über Puchheimer und Eichenauer Fluren auf die Hügelkette vor Bruck. Aber die neuen Mieter können nicht nur die Aussicht genießen, sondern davon träumen, beim Blick aus den Fenstern dem Entstehen einer gewaltigen Anlage zusehen zu können: eine Photovoltaik-Landschaft auf mehreren Dutzend Hektar Fläche.

Das Wort Genosse

Denn hier, am westlichen Rand von Puchheim-Ort, ist dieses bisher größte Projekt der Bürgerenergiegenossenschaft Sonnensegler geplant – wenn es denn im Wasserschutzgebiet durchsetzbar ist. Und hier haben die Genossen auch ein helles, freundliches, sehr geräumiges Domizil als neue Geschäftsstelle gefunden. Vor wenigen Tagen waren einige geladene Gäste bei der House-Warming-Party.

Für die anwesenden Politiker war die Versuchung groß, sich darüber auszulassen, wie die Mitglieder einer solchen Gemeinschaft genannt werden. „Ich finde das Wort Genosse sehr, sehr positiv,“ erzählte Bürgermeister und Sozialdemokrat Norbert Seidl. Nur sei er „fast vom Glauben abgefallen“, als er hörte, wer noch bei den Sonnenseglern mitgleitet: Landrat und CSU-Mann Thomas Karmasin. Dem aber kam gleich danach die eigentlich unvertraute Anrede „Liebe Genossinnen und Genossen“ unfallfrei über die Lippen. Der Name leite sich ja schließlich auch von Genuss ab.

Beide hatten zur Eröffnung aber neben guten Wünschen auch gute Ratschläge mitgebracht. Eine Genossenschaft sei sicher eine Art Gegenentwurf zu Privatunternehmen, meinte Seidl, aber die Zusammenarbeit mit der freien Wirtschaft würden auch die Sonnensegler brauchen. Eine Riesen-PV-Anlage da draußen vor der Tür sei keineswegs ein Selbstläufer: „Wer nicht dabei ist, wird das kritisch beäugen und begleiten.“

Für das Landratsamt ist nach den Worten Karmasins der Klimawandel schon lange ein Thema, nur: „Von der Erkenntnis bis zur Umsetzung ist es ein langer Weg.“ Und der Landrat warnte vor den vielen tausend Nickligkeiten.

Leute mitnehmen

Katharina Habersbrunner vom Bundesverband der Energiegenossenschaften hielt es für entscheidend, die Leute mitzunehmen. Die Menschen, die um Windrad oder PV-Anlage herum lebten, müssten einen Vorteil davon haben. Und auch sie will nicht gegen große Stromkonzerne Opposition machen, nur „der Politik anbieten, dezentral schneller zum Ziel zu kommen“. (Energie)Genossenschaften seien natürlich kommerzielle Unternehmen, die Rendite erwirtschaften wollten, aber eben auch nachhaltige Ziele verfolgten. Wenn Bürger gemeinsam Windpark oder Solarkraftwerk finanzierten und errichteten, dann blieben sie in der Regel eben auch in Bürgerhand.

Mindesteinlage

Wie der Vorstandsvorsitzende Falk-Wilhelm Schulz erläuterte, hat sich die Anzahl der Sonnensegler in knapp zwei Jahren auf 235 Genossen fast verdreifacht. Die Mindesteinlage beträgt 600 Euro, das Stimmrecht ist von der Höhe der Beteiligung unabhängig. Die ersten beiden Projekte, Solardächer auf einer Kita und einem Naturkostladen, sind komplett mitgliederfinanziert, wenngleich aufgrund von Installationsschwierigkeiten noch nicht einsatzbereit.

Angesichts der großen Pläne (bis zu 77 Windräder, Photovoltaik, sogar Geothermie) sollen schon in wenigen Jahren mehr als die derzeit drei Mitarbeiter im neuen Puchheimer Büro tätig sein. Das schönste Geschenk kam von den Vermietern: Sie unterschrieben einen Mitgliedsantrag.

