Schreiner wird Kandidat der Grünen für Landtag - Kreisvorsitzender tritt ab

Stimmkreis Ost

Die Grünen werden im im Stimmkreis Fürstenfeldbruck Ost mit dem Althegnenberger Kreisrat Andreas Birzele als Direktkandidat in den Landtagswahlkampf ziehen.

Landkreis – Der 45-jährige Schreinermeister setzte sich bei der Aufstellungsversammlung im Puchheimer Kulturzentrum PUC deutlich gegen seine Mitbewerber Sabeeka Gangjee-Well und Jan Halbauer durch. Der Landtagsabgeordnete Martin Runge, jahrzehntelang Kandidat der Grünen im Stimmkreis, war nicht mehr angetreten.

Über 100 Teilnehmer

Mit weit über 100 Teilnehmern war es zwar die größte Versammlung in der Geschichte der Kreis-Grünen. Dank einer straffen Leitung durch den Landesvorsitzenden Thomas von Sarowski und nur weniger Fragen an die Kandidaten stand der Sieger aber relativ zügig fest. Birzele kam schon im ersten Wahlgang auf 44 Stimmen. Halbauer (27) erreichte zwar knapp vor Gangjee-Well (26) die Stichwahl, blieb dort aber mit 30 gegen 66 Stimmen chancenlos. Am Tag danach sprach er von einer „Watschn“ als „Bewertung meiner Arbeit der letzten 20 Jahre“ und kündigte seinen Rücktritt als Kreisvorsitzender an.

Handwerk und Ehrenamt

Birzele hatte sich in seiner Vorstellungsrede auf die Themen Handwerk und Ehrenamt konzentriert. Um breitere Wählerschichten anzusprechen brauche es eine größere thematische Vielfalt. Handwerker seien gerade für die Energiewende und die notwendige Transformation der Baubranche dringend notwendig. Man müsse junge Leute zu „Anpackern für die Klimawende“ ausbilden statt den Trend zur Akademisierung weiter zu fördern. Das Handwerk dürfe nicht „den Konservativen und Rechten überlassen“ bleiben.

Im Ehrenamt bringt der Vater zweier Kinder reichlich Erfahrung mit. Er ist im Sportverein, bei der Feuerwehr und bei den Schützen, außerdem im Pfarrgemeinderat. „Ich komme mit den verschiedensten Menschen außerhalb der grünen Blase ins Gespräch,“ sagte er. Seit zwei Jahren ist Birzele im Gemeinderat und und im Kreisrat.

Überraschend deutlich war auch die Wahl des Bezirkstagskandidaten ausgegangen. Die bisherige Bezirksrätin Gina Merkl fiel mit 29 gegen 65 Stimmen für den Germeringer Stadt- und Kreisrat Christian Huber durch. Der 34-jährige Erzieher, Leiter des Kindergarten St. Bernhard in Fürstenfeldbruck, nannte „Integration, Inklusion und Partizipation“ als seine Herzensanliegen. op

Kommentar: Überraschung bei den Grünen Beobachter hatten einen guten Grund, Jan Halbauer für den künftigen Kandidaten der Grünen im Stimmkreis-Ost zu halten. Er ist seit Längerem zu einem Gesicht der Grünen im Kreis geworden, arbeitet bereits im Team der Partei im Landtag mit und holte als Landratskandidat ein durchaus beachtliches Ergebnis. Umso überraschender und erstaunlicher wirkt nun das Ergebnis der Aufstellungsversammlung, bei der mit Andreas Birzele aus Hörbach ein doch eher unbekannter Kandidat das Rennen machte. Es sind große Fußstapfen, in die Birzele nun treten möchte – hatte das Mandat im Stimmkreis doch über Jahre hinweg Grünen-Urgestein Martin Runge inne, dessen Abschied ein riesiges Loch reißen wird. Man wird sehen, welchen Listenplatz Birzele bei den Grünen bekommt und ob er genügend Stimmen auf sich vereinigen kann, um den Sprung via Liste in den Landtag zu schaffen. Ansonsten wären die erfolgsverwöhnten Grünen im Stimmkreis-Ost landespolitisch deutlich marginalisiert. (st)

