Streit am Bahnhof eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Von: Thomas Steinhardt

Der Bahnhof in Puchheim © mm

Am Puchheimer Bahnhof ist ein Streit unter Jugendlichen eskaliert. Die Polizei sucht nun unter anderem eine Gruppe, die helfend eingriff.

Puchheim - Am Donnerstag, dem 20.04.2023 gegen 17:30 Uhr, eskalierte ein Streit unter Jugendlichen am Bahnhof in Puchheim.

Ein 16-jähriger Puchheimer wurde am Donnerstag (20. April) um 17.30 Uhr von mehreren Jugendlichen umzingelt. Ein 17-jähriger Puchheimer aus dieser Gruppe schlug dem 16-Jährigen mit der Faust in Gesicht. Dieser erlitt leichte Rötungen im Gesicht. Er rief die Polizei.

Vier Jugendliche, unter ihnen auch der Schläger, liefen davon, als die Polizei kam. Allerdings trafen die Beamten die vier in unmittelbarer Nähe an. Sie wurden festgenommen, zur Wache nach Germering gebracht werden und später ihren Eltern übergeben.

Zeugenaufruf:

Vier couragierte Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene wollten dem 16-jährigen Opfer helfen. Sie versuchten, ihn aus der Umzingelung herausziehen. Sie waren nicht mehr vor Ort als die Polizei kam.

Diese und eventuell auch andere Zeugen die etwas beobachtet haben, werden nun gebeten sich bei der Polizeiinspektion Germering unter der Telefonnummer 089/8941570 zu melden.

