Strom mindestens eine Million Euro teurer

Auch das wohlhabende Puchheim wird in den kommenden Jahren den Gürtel enger schnallen müssen.

Puchheim – Bei der ersten Haushaltsberatung im Finanzausschuss des Stadtrats malten Kämmerer Harald Heitmeir und Bürgermeister Norbert Seidl ein ziemlich düsteres Bild von der Zukunft. Im Jahr 2023 wird man wohl mit Ach und Krach über die Runden kommen. „Aber wir wissen nicht, wie wir das in den kommenden Jahren stemmen sollen,“ sagte der Finanzchef in der Sitzung.

Corona-Delle kaum zu spüren

Dem ersten Etat-Entwurf zufolge sieht es zumindest auf der Einnahmenseite so schlecht nicht aus. Von einer Corona-Delle ist kaum etwas zu spüren. Die Gewerbesteuer soll moderat (18,7 Millionen Euro), die Einkommensteuer-Beteiligung sogar deutlich (auf 18 Millionen Euro) wachsen. Dagegen stehen weit höhere Energiekosten – allein beim Strom ein geschätztes Plus von einer Million Euro – und auch ohne Neueinstellungen deutlich höhere Personalaufwendungen aufgrund der wahrscheinlichen Tarifabschlüsse.

Stand jetzt wird aus dem laufenden Betrieb ein Defizit von sieben Millionen Euro anfallen. Allerdings soll bis zur Endfassung des Haushalts noch eine ordentliche Kürzungsrunde gefahren werden. Bei den Investitionen wird ohnehin auf die Bremse getreten. Für die Stadtmitte sind erneut nur Mittel für die weitere Planung eingestellt. Davon verspricht man sich ein „vernünftiges Preisschild“ für die eventuellen Gesamtkosten, die irgendwann für das künftige Zentrum anfallen würden. Trotzdem müssen die begonnenen Vorhaben fertiggestellt werden.

Rund 14 Millionen Euro sind für Baumaßnahmen oder Abschluss-Zahlungen vorgesehen. Darunter die Fertigstellung des Hallenbads (gut fünf Millionen Euro), das – wenn man sich auch den Betrieb leisten kann – zum kommenden Schuljahresbeginn wieder öffnen soll. Zweiter großer Brocken ist die Erweiterung der Grundschule in Puchheim-Ort (3,2 Millionen Euro). Ebenfalls noch siebenstellige Beträge verlangen eine weitere Etappe in der Brandschutz-Nachrüstung an der Mittelschule sowie die Kreuzung von Alpen- und Lagerstraße.

Kreditaufnahme

Eine Kreditaufnahme ist für das kommende Jahr vermutlich noch nicht zwingend, danach aber wohl unvermeidlich. Denn der Kämmerer ist wenig zuversichtlich, dass die von den Steuerschätzern für die Jahre 2024 und 2025 erwartete Gesundung der Kommunal-Finanzen tatsächlich eintritt. „Diesmal fehlt mir die Phantasie, wie es besser werden soll,“ sagt Heitmeir. Aus Puchheimer Sicht bleiben erst einmal nur wenige Optionen: Nichts Neues mehr zum Bauen anfangen und keine weiteren Aufgaben übernehmen, die zusätzliches Personal erfordern würden.

Im Finanzausschuss war immerhin Sparwille erkennbar, obgleich der Optimismus noch vorzuherrschen scheint. Schließlich ist es bisher immer besser gekommen als prognostiziert. Die Fraktionen legten dennoch nur einige wenige Anträge vor – darunter Flutlicht für die Skaterbahn, Hochzeitsbank am Entenweiher oder Energie-Gespräche als städtische Veranstaltungsreihe. Die Vorschläge wurden in ihrem Kostenansatz reduziert, bis zu einem späteren Gesamtkonzept vertagt oder gleich verworfen.

