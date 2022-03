Strom von der Sonne, Stadtbeete und Leihräder: Ist Puchheim Vorreiter im Klimaschutz?

Die Stadt Puchheim hat vor, die Dächer eigener Gebäude nach und nach mit PV-Anlagen zu bestücken. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Sie ist eine fahrradfreundliche Kommune, reich an Stadtbeeten und begrünten Verkehrsinseln und fördert private Photovoltaik-Anlagen. Im Rathaus kann man Lastenräder ausleihen oder ein paar Schritte weiter auf dem wohl ältesten Öko-Markt im Landkreis einkaufen. Ist Puchheim also Vorreiter beim Klimaschutz? Der nächste Teil der Tagblatt-Serie „Klimacheck vor Ort“.

Puchheim – Wenn man sich bei Aktiven, Stadträten und hauptamtlichen Umweltschützern umhört, ist die Antwort auf die obige Frage: Jein. Es bewegt sich etwas, aber wenn Puchheim Vorreiter ist, reitet es bei Weitem nicht schnell genug.

Die letzten vorliegenden Zahlen zur Kohlendioxid-Bilanz sind ernüchternd. 2015 – aktuellere Daten gibt es nicht – war statistisch jeder Puchheimer für einen CO2-Ausstoß von 6,7 Tonnen jährlich verantwortlich. Fünf Jahre zuvor waren es 6,8 Tonnen – nur dann ein minimaler Fortschritt, wenn man Mess-Ungenauigkeiten ausschließen könnte. Kann man aber nicht, da es zwar für den leitungsgebundenen Energie-Verbrauch (Gas und Strom) Werte der Netz-Betreiber gibt, solche für die Heizöl-Verfeuerung aber fehlen. Und beim Brennstoff für den motorisierten Verkehr muss man sich mit Kfz-Zulassungszahlen (Elektro oder Verbrenner, PS-stark oder Kleinwagen) begnügen. Immerhin gibt es auch Daten zur Fernwärme-Versorgung, die in Puchheim eine überdurchschnittlich große Rolle spielt.

Zumindest der Stromverbrauch sinkt

Aus den Vergleichszahlen des letzten Jahrzehnts wird aber deutlich, dass zumindest der Stromverbrauch gesunken ist. Ob dieser Trend bei Elektro-Mobilität und immer größeren Daten-Übertragungen anhält, ist ungewiss, aber der Strom kommt zunehmend vom regenerativen Gratis-Kraftwerk Sonne. Die Stadt selbst hat vor, die Dächer eigener Gebäude nach und nach mit PV-Anlagen zu bestücken, wo es technisch möglich und wirtschaftlich einigermaßen sinnvoll ist.

Und Katharina Dietel, die Klimaschutzbeauftragte im Umweltamt, bemerkt ein ständig zunehmendes Interesse der privaten Hauseigentümer, auf Solarstrom umzustellen – gemessen zumindest an den eingehenden Anträgen für städtische Fördermittel. Dieser gedeckelte Zuschuss dürfte zwar kaum ausschlaggebend für eine Installation sein. Aber was Gutes tue man vielleicht noch leichter, wenn es sich auch rentiert.

Beim Thema Wärme hat die Stadt die wenigsten Steuerungsmöglichkeiten. Eigene Gebäude werden zwar nach und nach energetisch saniert. Zuletzt wurde mit dem Sportzentrum ein großer Abnehmer ans Fernwärmenetz angeschlossen, das seit langem schon fast die komplette Planie versorgt. Aber womit privat geheizt wird, kann die Stadt weder wissen noch beeinflussen. Sie kann höchstens in neuen Baugebieten wie dem an der Alpenstraße die Voraussetzungen für eine zentrale Versorgung schaffen.

Auto immernoch dominierend

Das schwierigste Feld beim Klimaschutz scheint aber dennoch der Verkehr. Auf der einen Seite spricht Bürgermeister Norbert Seidl gerne davon, dass man Mobilität neu denken müsse. Die Stadt gehört einem lockeren Bündnis deutscher Kommunen an, die auf innerörtlichen Nebenstraßen flächendeckend Tempo 30 durchsetzen wollen. Puchheim bestand zuletzt die offizielle Prüfung auf Fahrradfreundlichkeit, baut neue Abstell-Anlagen und weist Fahrradstraßen aus.

Aber das Auto in Frage zu stellen, ob nun elektrisch oder fossil betrieben, ist eigentlich kein Thema. Schon die Umwandlung einer Handvoll von Kfz- in Radl-Parkplätze sorgte im Stadtrat für Grundsatz-Diskussionen.

Und für viele die Nagelprobe, wie ernst man es mit dem Klimaschutz meint, war die Neugestaltung des Alois-Harbeck-Platzes. Vielleicht wirklich schweren Herzens, aber schließlich doch, stimmte eine große Mehrheit für die Fällung von einem Dutzend alter Bäume, die einem künftigen Supermakt-Parkplatz, also Autos im Weg stehen.

Viel Folklorebeim Klimaschutz

„Ich merk’ viel Frust bei den Leuten,“ sagt Max Keil, der als Stadtrat, Stellvertretender Vorsitzender des Energiewende-Vereins Ziel 21 und Umweltreferent des Kreistags verschiedene Perspektiven hat. Er findet, dass in der Stadt „viel Vordergründiges“ für den Klimaschutz geschehe, „Folkloristisches“ wie der Öko-Markt, aber in der Sache selbst trotz viel privatem Engagement kaum etwas vorangehe.

Stattdessen sieht er am Harbeck-Platz „Architekten aus dem letzten Jahrhundert“ am Werk. Und in der Stadtmitte seien immer noch drei Gebäude mit Hunderten Kubikmeter umbautem und zu beheizendem Raum mit je eigenen Eingangsbereichen, Treppenhäusern und Aufzügen vorgesehen. Und wenn mal regenerative Energie-Erzeugung in größerem Maßstab geplant sei, wie die Geothermie, dann scheitere sie an Panikmache.

Das wiederum sieht Christian Horn, Vorsitzender des Umweltbeirats, anders. Er ist Mitglied der Freien Wähler, die damals als einzige Fraktion auf Distanz zu dem Projekt gegangen waren, und heute noch der Meinung, dass das Tiefen-Wasser nicht warm genug und das finanzielle Risiko zu hoch gewesen wäre. Und Klimaschutz sei wohl kaum gegen die Menschen zu erreichen, das „Umdenken muss von den Leuten selber kommen“.

Er würde das Auto „nicht grundsätzlich in Frage stellen“, zumindest noch nicht in dieser Generation. Auch bei innerörtlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen sieht er Akzeptanz-Probleme: „Man selber ist mal genervt, wenn man ewig durch eine Tempo-30-Zone tingelt.“

Horn akzeptiert, dass die Puchheimer für die Zukunft und die Klimawächter auch manchmal „utopische Forderungen“ an die Stadt stellen – er selber ist mehr für das Pragmatische, in absehbarer Zeit Umsetzbare. So wie die allmähliche Durchgrünung der Stadt mit Beeten, Blühwiesen, Obstbäumen: „Das ist gut für das Lebensgefühl. Und wenn es hier schön ist, muss man nicht in die Ferne fahren.“ Olf Paschen

