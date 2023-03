Umfangreiche Straßensanierung nahe Schule

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Am Gerner Platz wird gearbeitet © Jan Woitas/dpa

Rund um die Schule am Gerner Platz finden umfangreiche Sanierungsarbeiten statt, weshalb Autofahrer diesen Bereich, falls möglich, großräumig umfahren sollten.

Puchheim – Saniert wird die Kreuzung von Lager- und Alpenstraße sowie die Rotwandstraße. Von jetzt an bis Dezember wird die Fahrbahn jeweils abschnittsweise vollständig gesperrt. Das teilt das Puchheimer Rathaus mit.

Los geht es in der Rotwandstraße am kommenden Montag, 6. März, bis voraussichtlich zum 15. Juni ab der Einmündung Lagerstraße bis zur Einfahrt zum Parkplatz am Gerner Platz. Der Zugang zur Grundschule und der Mittelschule erfolgt während der gesamten Sanierungsarbeiten über die Lagerstraße und Bäumlstraße sowie den Pestalozziweg.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.

Der Parkplatz am Gerner Platz kann während der gesamten Bauzeit bis voraussichtlich 30. September nur über die Bäumlstraße erreicht werden. In diesem Zeitraum befindet sich ein Materiallagerplatz auf einer Wiese an der Alpenstraße gegenüber der Einmündung Bürgermeister-Ertl-Straße. Autofahrer müssen mit Einschränkungen aufgrund des Baustellenverkehrs rechnen. Laut Stadt kann es aufgrund des erfahrungsgemäß hohen Verkehrsaufkommens zu großen Beeinträchtigungen kommen. Deshalb sollte die Rotwandstraße weiträumig umfahren werden. gar

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)