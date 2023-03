Unfall beim Einfädeln an der B2 bei Puchheim-Ort

Von: Tobias Gehre

Auf der Einfädelspur krachte es. © tog

Wieder einmal hat es beim Einfädeln auf die B 2 gekracht. Schauplatz des Unfalls am Samstagabend war die Auffahrt bei Puchheim-Ort in Richtung Fürstenfeldbruck.

Puchheim-Ort – Laut Polizei wollte ein 19-Jähriger auf die Bundesstraße, achtete dabei aber nicht auf den Verkehr. Der Mazda des jungen Mannes und der Seat einer 44-Jährigen kollidierten. Am Mazda entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro, am Seat von etwa 6000 Euro. Beide Autos mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren sowie ein Punkt im Verkehrszentralregister, der seine Probezeit wohl verlängern wird.

