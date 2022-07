Grüne Oase wird zum Aushängeschild: In seinem Garten atmet die Natur auf

Ganz entspannt: Joachim Mayer aus Puchheim hat für seine grüne Oase eine Auszeichnung des LBV erhalten, die erste im Landkreis. © Weber

Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) hat neulich den ersten vogelfreundlichen Garten im Landkreis ausgezeichnet. Eine grüne Oase in Puchheim ist nun Aushängeschild.

Puchheim – So will man Menschen würdigen, die ihren Garten naturnah gestalten und dadurch einen persönlichen Beitrag zum Artenschutz leisten.

Um unsere Natur steht es nicht gut. Klimakrise, überdüngte Böden, Nitratbelastungen im Grundwasser, verdreckte Flüsse, zerschnittene Landschaften, Monokulturen, Pestizidbelastung, Luftverschmutzung, Artensterben im Allgemeinen, Insektensterben im Besonderen und und und. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Da scheint der Einzelne beinahe machtlos. Dass dies aber nicht so ist, beweist Joachim Mayer aus Puchheim. Der 62-Jährige hat seinen Garten naturnah und vogelfreundlich gestaltet. Dafür wurde er kürzlich vom LBV ausgezeichnet – als Erster im Landkreis.

Eine grüne Oase auf 700 Quadratmetern

Betritt man Mayers 700 Quadratmeter großes Grundstück, landet man in einer grünen Oase. Auf schmalen Pfaden kommt man vorbei an Obstbäumen, Beerensträuchern, wilden Ecken, wo wachsen darf, was wachsen möchte, und drei Teichen, die Kröten, Libellen und Molche anziehen.

Was man nicht findet, ist Gemüse. Den Anbau hat Mayer aufgegeben, weil er „den Kampf gegen die Schnecken verloren“ hat, wie er lächelnd berichtet. Statt zum Gift zu greifen, hat er es akzeptiert. Natur kann eben auch Demut lehren.

Mehrere Sitzecken bieten ihm die Gelegenheit, zu entspannen. Seinen Lieblingsplatz „in seinem erweiterten Wohnzimmer“ kann er so nach Jahreszeit und Sonnenstand variieren. Die Naturverbundenheit wurde dem 62-Jährigen in die Wiege gelegt. Schon Eltern und Großeltern legten Wert auf ihre Gärten und das „hat sich irgendwie übertragen“, wie er meint. Außerdem sei die Gartenarbeit „ein gutes Hobby für die Bodenhaftung“.

Kleines Paradies

Man merkt schnell, wie sehr er von seinem kleinen Paradies profitiert. „Ich habe früher auch eher traditionell gegärtnert, heute mache ich das nicht mehr“, sagt Mayer. Im Anschluss erklärt er, dass er nur noch gestaffelt mäht und das weitestgehend mit der Sense. Außerdem düngt Mayer mittlerweile nur noch ganz natürlich mit Pferdedung, Brennnesseljauche und Humus, natürlich von seinem Komposthaufen.

Bewässert wird der Garten mit Regenwasser, das Mayer von seiner Regenrinne in zwei Zisternen mit 4500 Litern Fassungsvermögen einspeist. Das reicht auch noch für die Teiche.

Auf den LBV wurde der ehemalige Verkehrsingenieur aufmerksam, als er sich ein neues Hobby für seinen Ruhestand suchte. Er hat „geschaut, wo er sich engagieren kann“ und letztes Jahr das Pilotprojekt für vogelfreundliche Gärten entdeckt. Damals wurden Bewerter gesucht. Er ist nun einer von sechs im Landkreis. „Dann wollte ich wissen, wo wir stehen“, erzählt Mayer.

Mähroboter sind tabu

Die Kollegen haben seinen Garten anschließend unter die Lupe genommen. Dabei gibt es Ausschlusskriterien, durch die ein Garten nicht vogelfreundlich sein kann. Hierzu zählt der LBV den Einsatz von Laubbläsern oder Mährobotern, Pestizid-Einsatz, unnötig versiegelte Flächen und die Verwendung von Unkrautvliesen mit Kies sowie flächig eingesetzten Rindenmulch.

Punkte gibt es für Staubbäder

Punkte hingegen gibt es für Lebensräume für Insekten, Pflanzen, die den Vögeln Futter bieten, Wasser und Staubbäder, Nistmöglichkeiten, Schutzmöglichkeiten wie Hecken und naturnahe Gestaltung. 25 Punkte muss ein Garten erreichen, ab da „kann ein Garten schon vogelfreundlich sein, wenn auch nicht vorbildlich“, erläutert Mayer das Prozedere.

Für seinen Garten vergaben die Kollegen stolze 55 von maximal 75 Punkten. Die Natur dankt es ihm und beschert ihm Begegnungen mit allerlei Vogelarten, darunter Dompfaffen, Rotschwänze und Mönchsgrasmücken. Aber auch Fledermäuse, Glühwürmchen und Junikäfer kann er in seinem Garten beobachten. Mittlerweile hat der LBV schon zehn Gärten in Fürstenfeldbruck zertifiziert. 30 weitere haben sich beworben. (pat)

Tipps

Wer jetzt selbst Lust bekommen hat, seinen Garten oder Balkon naturnah zu gestalten, der findet Tipps auf www.lbv.de.

