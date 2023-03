Magische Marke geknackt: Volksfest-Geburtstag mit Rekord-Bierpreis

Von: Kathrin Böhmer

Auf das erste Volksfest der Saison: Vize-Bürgermeister Manfred Sengl (v.l.), Volksfestreferent Thomas Hofschuster, Bürgermeister Norbert Seidl, Festwirt Jochen Mörz und Josef Wildgruber beim Pressegespräch in Takis Taverne. © weber

Nun ist sie gerissen, die Zehn-Euro-Marke, zum ersten Mal im Landkreis: Die Mass am Puchheimer Volksfest kostet heuer 10,50 Euro und ist damit 70 Cent teurer als im Vorjahr.

Puchheim – Der Festwirt verweist auf die allgemeine Preisexplosion und erheblich gestiegene Kosten. Dafür gibt es aber ein besonderes Geburtstagsgeschenk für die Volksfestbesucher.

In rund drei Wochen wird das erste Fass Bier am Puchheimer Volksfest angezapft. „Wie viel Schläge ich brauchen werde, verrate ich noch nicht“, sagte Bürgermeister Norbert Seidl gewohnt humorvoll am Donnerstag beim Pressegespräch zur diesjährigen Jubiläumswiesn. Das überlege er sich noch unter der Dusche.

Wie viel die Besucher für eine Mass bezahlen müssen, steht dafür schon fest: 10,50 Euro. Im vergangenen Jahr waren es noch 9,80 Euro. „Die magische Grenze von zehn Euro ist nun überschritten“, räumt der Rathauschef ein. Zum ersten Mal wird im Landkreis eine Mass für über zehn Euro über den Tresen gehen. Aber: „Wir müssen schauen, dass auch jeder überlebt“, erklärt Seidl.

Kosten sind erheblich gestiegen

Das gilt etwa für Festwirt Jochen Mörz, der von Beginn an beim Puchheimer Volksfest „Auftakt“ dabei ist. Normalerweise steigt der Bierpreis um 30/40 Cent, diesmal sind es 70 Cent. Mörz sagt, dass sich die Kosten für ihn erheblich erhöht haben. Früher habe er seine vier Zugmaschinen für 6000 Euro betankt, jetzt müsse er das Doppelte berappen. Auch die Entsorgung der Essensreste koste um über 80 Prozent mehr. Und dann ganz allgemein die Preisexplosion: „Man muss sich ja einfach nur anschauen, was die Butter kostet.“ Rohstoffe werden immer teurer, das bestätigt Josef Wildgruber von der Hacker-Brauerei, die das Volksfest mit dem Gerstensaft versorgt. Und mit dem „Himmel der Bayern“, den man vom Wiesnzelt kennt und auf den Volksfestreferent Thomas Hofschuster (CSU) jedes Jahr aufs Neue stolz ist.

Er hat sich mit dem Volksfest-Team auch ein besonderes Geschenk für die Besucher überlegt. Immerhin feiert die Puchheimer Wiesn heuer ihr zehnjähriges Bestehen (es gab früher aber schon einmal ein Volksfest, 2013 wurde es von Bürgermeister Norbert Seidl wiederbelebt). Am Tag der Familie, Sonntag, 16. April, ab 17 Uhr gibt es zum Jubiläums-Special einen Sonderpreis: 6,80 Euro für die Mass Bier und 6,80 Euro für das halbe Hendl. „Das dürften in etwa die Preise von vor zehn Jahren sein“, sagte Hofschuster. Möglich macht es das Sponsoring von Stadt, Wirt und Brauerei, die laut Hofschuster noch wirklichen Lokalkolorit hat und nicht in einem internationalem Konzern aufgegangen ist. Hacker wird auch wieder Freibier vor dem Festzug am Samstag, 15. April, ausschenken. Am Seniorentag (17. April) gibt es ebenfalls wieder ein Gratis-Gickerl und eine Gratis-Mass.

Es gibt wieder genug Bedienungen

Was Bedienungen und Küche angeht, blickt der Festwirt der kommenden Saison im Übrigen deutlich entspannter entgegen als letztes Jahr: „Der Mörz kann wieder schlafen.“ 2022 sei coronabedingt ein Jahr des Grauens gewesen. Das Team auf dem Puchheimer Volksfest bestand aus 13 statt wie üblich 40 Leuten. Da sein Sohn aus gesundheitlichen Gründen ausfällt, hat Mörz eine neue Küchenleitung eingestellt. Ein ungarischer Koch kredenzt ein leckeres Gulasch, es werden mehr Tagesgerichte angeboten.

Süße Schleckermäuler kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Am Volksfestplatz gibt es erstmals Baumstriezel und Crépes. Auch auf Fahrgeschäfte wie Phönix und Musikexpress können sich die Volksfestbesucher freuen. Am Kindertag (19. April) dürfen die Kitas zwischen 10 und 12 Uhr umsonst das Kinderkarussel nutzen.

Berühmte Band mit Konzert-Premiere

Ein besonderer Höhepunkt ist der Auftritt von Django 3000. Die hatten genau vor zehn Jahren ihren Durchbruch mit dem Wiesnhit „Heidi“. Nun kommen sie nach Puchheim (Donnerstag, 20. April, 20 Uhr). Es ist das erste Konzert der neuen Tour, also eine echte Premiere in Puchheim. Karten gibt es für 26,20 Euro unter anderem im Kulturzentrum PUC und bei der Buchhandlung Bräunling.

Und es gibt noch eine weitere Premiere: Zum ersten Mal wird der Brucker Eisdisco-DJ Cis auflegen. An den anderen Partyabenden sorgen wieder Nachtstark und Sauwuid für Stimmung.

Bei der Pressekonferenz in Takis Taverne am Sportplatz hatte im Übrigen auch der Bürgermeister einen besonderen Auftritt: Mit einem Gstanzl blickte er auf die vergangenen zehn Jahre zurück. Und eines ist klar: Das Bier ist noch niemals ausgegangen.

Von Kasperl-Theater bis Kabarett: Das ist in den zehn Tagen alles geboten

Freitag, 14. April: 17 Uhr, Eröffnung; 18 Uhr Bieranstich; Zruck zu Dir

Samstag, 15. April: 11 Uhr, Ökumenischer Gottesdienst; 13 Uhr, Standkonzert am Bahnhofsplatz Nord mit Blasmusik, Goaßlschnalzer und Trachtenverein Almfrieden; 14 Uhr, Festzug, 15 Uhr, Puchheimer Blasorchester im Festzelt, 18.30 Uhr Volxxbeat

Sonntag, 16. April (Familientag): 10 Uhr, Weißwurstwahnsinn bis 12 Uhr, 11.30 Uhr Musikverein Eichenau (live), 12 Uhr Marktsonntag mit Volksfest-Glücksrad und Rikscha-Service, Familiennachmittag mit Spielecke im Festzelt; 17 Uhr, Luitpoldmusikanten Germerswang, Jubiläums-Special

Montag, 17. April (Senioren und Kabarett): 11.30 Uhr, Mittagstisch bis 15 Uhr; 12 Uhr, Seniorennachmittag bis 15 Uhr, Uwe Fürst; 18 Uhr Abendkasse und Einlass; 20 Uhr, Kabarett mit Helmut A. Binser (Infos auf puc-puchheim.de)

Dienstag, 18. April (Betriebe, Vereine und Behörden): 11.30 bis 15 Uhr, Mittagstisch; 17 bis 19 Uhr, Gaudischießen; 18 Uhr, Hopfenmusi (live); 20 Uhr, Siegerehrung; 20.45 Uhr, Feierabendverlosung

Mittwoch, 19. April (Kindertag): 11.30 Uhr Mittagstisch; 12 bis 15 Uhr, A Essn für d‘Schui, Fahrgeschäfte mit ermäßigten Preisen; 13.30 Uhr, Kindersprechstunde mit dem Bürgermeister im Festzelt; 14 bis 16 Uhr, Kinderschminken, Goldtaler-Glücksrad; 14.30 Uhr, Kasperltheater mit Zettl´s Bühne; 15 Uhr, Kindersprechstunde mit dem Bürgermeister; 15.30 Uhr, Kasperltheater; 16 Uhr, Siegerehrung Malwettbewerb; 16.30 Uhr, Kasperltheater; 17 Uhr, Luftballonwettbewerb; 19 Uhr, Tanz und Schlager mit DJ Donnerstag, 20. April (Konzert): 11 Uhr, Nachbarn zu Besuch; 11.30 bis 15 Uhr, Mittagstisch; 18 Uhr, Abendkasse und Einlass; 20 Uhr, Django 3000.

Freitag, 21. April: 11.30 bis 15 Uhr, Mittagstisch; 19 Uhr, Nachtstark.

Samstag, 22. April (Tag des Sports): 9 Uhr, Fußballturnier; 10 Uhr, Gaudistockschießen/Golfturnier; 12 Uhr, Siegerehrung Fußballturnier; 13 Uhr, Vorführtraining Boxen; 14 Uhr, Bürgermeister-Radtour; 16 Uhr, Siegerehrung Golfturnier; 19 Uhr, Sauwuid

Sonntag, 23. April: 10 bis 12 Uhr, Weißwurstwahnsinn, 11 Uhr Buachamoos – Politischer Frühschoppen zur Landtagswahl, Lechfeld Buam; 12 bis 14 Uhr, Nachmittag für Menschen mit Behinderung; 14 Uhr, Ganz Puchheim aufm Volksfest (Feuerwehr, Bulldog-Freunde, Kulturverein, Live-Graffiti Workshops: Brandmalerei, Zentangle, Charivari und Trachtenschmuck); 17 Uhr, Puchheimer Blasorchester; 21 Uhr Feuerwerk gar

