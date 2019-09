Prinz Chaos: Vom Pop-Musiker zum Pop-Literaten

Als Prinz Chaos II. hat er sich einen Namen als Liedermacher erworben. Jetzt versucht es Florian Kirner auch mit seinem bürgerlichen Namen – als Romanautor. Sein erstes Buch „Leichter als Luft“ ist soeben erschienen.

Eichenau/Puchheim – Der Titel „Leichter als Luft“ ist irreführend. So leicht wie Luft ist die Kost wahrlich nicht, die der in Eichenau und Puchheim aufgewachsene Kirner seinen Lesern kredenzt. Schon die Einordnung in ein Genre fällt nicht leicht. Irgendwo zwischen Pop-Literatur und politischem Essay angesiedelt, reist Kirner in seinem gut 300 Seiten langen Buch durch 18 Jahre Zeitgeschichte. Genau so lange hat er auch an seinem Werk geschrieben.

Er sei daher auch nicht vom Liedermacher zum Autor mutiert, erzählt er. „Das war praktisch eine parallele Entwicklung.“ Im Zuge des Terroranschlags auf das World Trade Center am 11. September 2001 seien ihm die Protagonisten seines Romans in den Sinn gekommen: die Donna Fauna, der Kanarienquex – meist nur KQ genannt und das Weazel.

Schon die Namen belegen die Eigenwilligkeit der Figuren. Das Trio erlebt 9/11 unter LSD-Einfluss. Doch das ist nur der Beginn einer Geschichte, die von der ersten bis zur letzten Seite zu fesseln versteht. Kirner beschreibt, wie das Trio versucht, jeder auf seine Weise, den Urknall des Terroranschlags zu verarbeiten und wie die drei ihren Weg durch die gesellschaftlichen Sphären der Nach-9/11-Ära gehen.

Viele Jahre habe „das Monster von einem Buch“ auf seinem PC gelauert, erzählt Kirner. In Schüben habe er immer wieder daran geschrieben. Und so machen nicht nur die Protagonisten eine Entwicklung durch, sondern auch das Buch selbst.

In der Berliner Elektroszene

Seinen Anfang nimmt es in der Berliner Elektroszene. Gedanken an Benjamin von Stuckrad-Barre oder andere Pop-Literaten kommen einem in den Sinn, wenn man liest, wie sich Donna Fauna, KQ und das Weazel durch ihr Leben in der Bundeshauptstadt treiben lassen. Je mehr Seiten man umblättert, umso mehr wird aber deutlich, dass Kirner mehr als nur einen Pop-Roman abgeliefert hat. Es ist vielmehr ein politisches Statement, ja geradezu eine brillante Analyse des jüngsten Zeitgeistes.

Medienkompetenz

Kirner selbst nennt das Thema Medienkompetenz als roten Faden seines Werks. Was ist Wahrheit, was ist Fakenews und wo berühren sich die beiden Felder? Wie entsteht Meinung? All diesen Fragen spürt Kirner nach. Zynismus bleibt dabei nicht aus. Der kann mal urkomisch ausfallen, wenn er beschreibt, wie man in Bayern von Seiten der Kirche und der Politik mit einer Marienerscheinung umgeht.

Das Lachen kann einem aber auch im Halse stecken bleiben, wenn Kirner nur zu treffend beschreibt, wie Menschen in den Wirren der sozialen Medien die absurdesten Fake-Wahrheiten entdecken. „Das Buch ist aber keine medienwissenschaftliche Abhandlung, sondern ein Roman“, betont Kirner.

Gleichwohl der fiktiven Geschichte, baut der einstige Schüler des Graf-Rasso-Gymnasiums in Bruck jede Menge autobiografische Bezüge in „Leichter als Luft“ ein. Seine Figuren leben auf einem Schloss, sind der politisch linken Szene zugetan und erlebten auch die eine oder andere Alltags-Absurdität, die den heute auf Schloss Weitersroda in Tühringen lebenden Kirner prägten: wie das Erlebnis mit der laut Klavier spielenden Nachbarin, die aber jedes Mal ausflippte, wenn er fünf Minuten Techno hörte.

Zur Info:

Leichter als Luft ist im Westend-Verlag als Buch und Hörbuch erschienen und kostet 17,95 Euro. Das Buch kann mit der ISBN-Nummer 978-3864892752, das Hörbuch mit der ISBN-Nummer 978-3954717163 im Buchhandel bestellt werden.