Bürgermedaille in Silber: Vom Schachbrett ins Rampenlicht

Hat vielen Kindern und Jugendlichen das Schachspiel näher gebracht: Wolfgang Romberger liebt den stillen Sport. Nun wird er für sein Engagement von der Stadt Puchheim ausgezeichnet. © Kürzl

Schach ist still, man denkt viel und redet wenig. Der Sport kommt unspektakulär daher, die Spieler sind zurückhaltend. So nimmt der Eichenauer Wolfgang Romberger ganz bescheiden eine große Ehre an: Er erhält die Bürgermedaille in Silber für sein Engagement bei den Puchheimer Schachfreunden.

Puchheim/Eichenau – Der Preis „Puchheim Puls“, den die Stadt regelmäßig an Ehrenamtliche vergibt, ist in der Regel den eigenen Bürgern vorbehalten. Doch dass Wolfgang Romberger mittlerweile nach Eichenau gezogen ist, schmälerte sein jahrzehntelanges Engagement für einen stillen Sport nicht. Der 67-Jährige erhält am heutigen Freitagabend die Bürgermedaille in Silber und wird mit acht anderen Bürgern geehrt.

Mit Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) hat Romberger auch schon eine Partie gespielt. Er bot ihm ein Remis an, also einen unentschiedenen Ausgang eines Wettkampfs – und das trotz Läufer- und Springerübermacht, wie er sagt. Ob man gerade deshalb in der Stadt auf den Eichenauer aufmerksam geworden ist, weiß er nicht, sagt er lächelnd. Ihn freut die Auszeichnung. Aber er bleibt bescheiden. „Ich bin keiner, der mit dem Ehrenamt ständig in die Öffentlichkeit muss. Trotzdem ist es schön, wahrgenommen zu werden.“

Denn Schach sei zwar ein königliches Spiel, aber keines mit spektakulärer Außenwirkung. Romberger sieht seine Aufgabe darin, dieses Spiel Kindern und Jugendlichen nahe zu bringen, Begeisterung oder zumindest Interesse dafür zu wecken. Seitdem er 1985 Vorsitzender der Schach-Freunde Puchheim geworden ist, setzt er sich dafür ein.

Romberg, der vor 40 Jahren nach Puchheim zog und seit Kurzem in Eichenau lebt, beließ es nicht bei der Arbeit im Verein. „Ich bin auch an die Schulen gegangen“, erzählt er. Vor allem an die Grundschulen in Eichenau und Puchheim. Denn: „Ab acht Jahren macht es Sinn, sich mit Schach zu beschäftigen.“ Vor allem in der Laurenzer Grundschule war er oft. 70 bis 80 Kindern, so schätzt Romberger, vermittelte er mit Schach logisches und strategisches Denken. Dass nicht alle dabei geblieben seien, sei okay. „Aber man muss es immer wieder versuchen.“

Doch nicht nur bei den Schach-Freunden steht der 67-Jährige an vorderster Stelle, sondern seit 2001 auch im Kleingartenverein. „Man hat jemanden gebraucht, der organisieren kann.“ Zurückhaltung zeichnet ihn auch als Gärtner aus. Rasen müsse nicht millimetergenau geschnitten werden. „Die Natur darf auch mal ihren Raum haben und sich entfalten dürfen“, findet der 67-Jährige.

Doch gelegentlich nimmt sich Romberger, Vater von vier erwachsenen Kindern, trotz allem Engagements die Freiheit, das Ehrenamt auch mal sein zu lassen – und dann wird es lauter: „Ich fahre gern Motorrad.“ Bei Touren ins Münchner Umland könne er gut entspannen – und seine Gedanken sammeln. Vielleicht für die nächste Partie Schach mit dem Bürgermeister. (Hans Kürzl)

