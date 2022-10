Wegen Abriss: Neuer Platz für alte Bäume

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Baum im Bagger: Mit einer Rundspatenmaschine wurde das Gewächs aus der Erde gehoben. © Rothbucher

Der Alois-Harbeck-Platz in Puchheim ist derzeit eine riesige Baustelle: Er soll ein völlig neues Gesicht bekommen mit Supermarkt, Hotel und Wohnungen.

Puchheim – Einige Gebäude wurden bereits abgerissen. Außerdem müssen 88 Bäume gefällt werden. Zwei stattliche Exemplare wurden nun gerettet, indem sie umgepflanzt wurden.

Es war ein Bild, das man nicht alle Tage sieht: Ein stolzer Baum geht auf die Reise in einer Baggerschaufel. So geschehen neulich in Puchheim: Zwei Exemplare, die eigentlich seit Jahrzehnten auf dem Hügel am Alois-Harbeck-Platz thronten und an dessen Anfänge erinnerten, können jetzt in der Nachbarschaft neue Wurzeln schlagen. Bereits im Frühjahr wurden fünf kleinere Bäume versetzt. Immerhin: Etliche andere müssen wegen des Umbaus fallen.

Umweltschutz

Dagegen hatten Umweltschützer wie Maria Rothbucher von der Klimawache (Puchheim for Future) vor über einem Jahr erfolglos Protest eingelegt. Der Stadtrat gab dem riesigen Bauvorhaben im Herzen von Puchheim, direkt am Bahnhof, statt. Insgesamt 88 Bäume müssen laut Landschaftsarchitekt Christian Ufer weichen. Einige sollten aber gerettet werden, insbesondere auf dem Hügel, wo der Supermarktplatz hinkommt. Auch auf den Druck der Öffentlichkeit hin, wie sich Rothbucher erinnert. Um die 500 Leute hatten an der Demonstration für den Erhalt der Pflanzen teilgenommen. „Es sollte der ganze Hügel abgeräumt werden.“

Rothbucher wollte sich nun auf keinen Fall die Umpflanzung entgehen lassen. „Das war sehr beeindruckend. Und ich bin sehr froh, dass wenigstens diese Bäume gerettet werden konnten.“

Wie das Ganze vonstattenging, beobachtete die Klimawächterin genau. Vor etwa einem halben Jahr seien die Stämme mit einem Juteverband versehen und zur Anregung des Wurzelwachstums gedüngt und kräftig gewässert worden.

Vor einer Woche war es dann so weit. Die Firma Opitz aus Franken, die sich auf Großbaumverpflanzungen spezialisiert hat, rückte laut Rothbucher mit einer Rundspatenmaschine an, deren Halbschalen sich rechts und links vom Stamm in die Erde gruben. Der 50 Jahre alte Baum wurde mit einem Gurt befestigt und dann aus der Erde gehoben. „Übrig blieb eine runde Grube, aus der bunte Scherben von der ehemaligen Mülldeponie blitzten“, berichtet Rothbucher.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Schließlich trat der Baum seine Reise an: an der Kirche St. Josef vorbei zu seinem neuen Bestimmungsort an der hinteren Josefstraße. Dort erwartete ihn eine runde Grube in der Größe des Wurzelballens, ausgestattet mit Kompost und Dünger. „Nun stehen die beiden wieder beisammen und ich wünsche ihnen gutes Anwachsen“, sagt die Puchheimerin. Das erfordere aber auch Nachsorge: Verpflanzte Großbäume benötigten eine Pflege von etwa drei bis fünf Jahren.

Groß-Projekt

Bis dahin sollte dann wohl auch der neue Alois-Harbeck-Platz fertig sein. Genauere Aussagen zum Zeitplan will Eigentümerin Laura Stieber, Tochter des verstorbenen Gutsbesitzers Alois Harbeck, allerdings in diesen Krisen-Zeiten und bei einem derartigen Großprojekt lieber nicht tätigen. Auf dem Areal sollen ein Hotel, Einzelhandel und Wohnungen entstehen. Der vordere Komplex mit den Häusern aus den 1970er-Jahren wurde bereits abgerissen, soweit laufe alles nach Plan.

Das Energiekonzept sieht neben acht Grundwasserwärmepumpen sechs Blockheizkraftwerke vor, die über ein Nahwärmenetz die umliegende Bebauung mitversorgen können und langfristig mit Wasserstoff arbeiten sollen. Für Photovoltaik sind mindestens 750 Quadratmeter Dachflächen reserviert. Der Platz wird zu 20 Prozent aus Grünflächen in Form von Pflanzinseln bestehen, auf denen auch Bäume wachsen können. Für die gefällten Bäume auf dem Areal wird es laut Landschaftsarchitekt Christian Ufer Ersatzpflanzungen geben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.