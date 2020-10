Wegen dieser Schule wurde das Bier teurer

Heute ist sie ein Vereinsheim. Doch in der alten Schule in Puchheim-Ort wurde auch 70 Jahre lang unterrichtet. Der Bau war den Puchheimern so wichtig, dass sie dafür sogar bereit waren, ein Opfer zu bringen.

Puchheim – Für die Bildung ihrer Kinder mussten die Puchheimer ab 1904 mehr Geld für das Bier bezahlen. Weil das alte Schulhaus gegenüber dem Kriegerdenkmal zu klein geworden war, drängte das Königliche Bezirksamt Bruck darauf, mehr Platz für die Schüler zu schaffen. Eine Erweiterung scheiterte. Deshalb beschloss der Gemeindeausschuss am 21. Mai 1903 den Bau eines neuen, frei stehenden Schulgebäudes.

Als Standorte standen eine Wiese des Gastwirts Huber an der heutigen Augsburger Straße sowie der Garten der Mahlmühle zur Auswahl. Die Gemeinde entschied sich für das günstigere Grundstück an der Augsburger Straße. Im August 1903 beschloss der Ausschuss mit sechs gegen eine Stimme den Kauf des 850 Quadratmeter großen Geländes für 1500 Mark sowie den Bau von zwei Schulsälen. Die stimmberechtigten Bürger des Dorfes sprachen sich ebenfalls für die Pläne aus.

+ Schulweg mal anders: Früher führte keine befestigte Straße zur Schule. © Archiv: D‘Buachhamer

Die Kosten sollten sich auf 19 300 Mark belaufen. Die Finanzierung war zunächst offen. Per Bürgerentscheid sprachen sich die Puchheimer dafür aus, ein Darlehen in Höhe von 23 000 Reichsmark aufzunehmen, das die Gemeinde in den kommenden 25 Jahren durch die Erhebung eines Bieraufschlags tilgen sollte. Baumeister Schormüller aus Olching baute das Gebäude und blieb 15 Prozent unter den geplanten Kosten.

+ Über 2500 Schüler unterrichtete Lehrer Johann Rawein (l.) zwischen 1899 und 1932 in seiner Zeit an der Puchheimer Schule. © Archiv: D‘Buachhamer

Am 30. September 1904 eröffnete das neue Schulhaus für rund 100 Kinder aus Puchheim-Ort und Puchheim-Bahnhof. Ab 1905 konnte die Gemeinde dank einer Hilfslehrerin eine zweite Klasse einrichten. Bis dahin hatte Lehrer Johann Rawein alleine unterrichtet. Die Hilfslehrer waren ausschließlich Frauen und erhielten beim Hauptlehrer freie Kost und Wohnung. Ihr Verdienst war mit 400 Mark jährlich äußerst bescheiden.

+ So sahen die Pläne für den Neubau der mittlerweile Alten Schule aus. © Archiv: D‘Buachhamer

1930 veränderte sich die Situation: Am Bahnhof entstand eine eigene zweiklassige Schule. Sie wurde 1955 durch einen Erweiterungsbau auf drei Klassen vergrößert. Heute befinden sich dort das Jugendzentrum und der Bürgertreff. Infolgedessen besuchten nur noch „Ortler“ Kinder die Schule an der Augsburger Straße. Deshalb gab es nur noch eine Klasse. Das eine oder andere Kind in den oberen Jahrgangsstufen ging an auswärtige Schulen.

1932 verabschiedete sich Lehrer Rawein in den Ruhestand. Er unterrichtete zwischen 1899 und 1932 mehr als 2500 Schüler und wurde bereits 1924 zum Ehrenbürger Puchheims ernannt. Anfang der 1970er-Jahre war der Fortbestand der Schule in Puchheim-Ort gefährdet. Am Bahnhof entstanden große Schulen als Konkurrenz, und das Gebäude war in schlechtem Zustand. Die Gemeinde musste sich entscheiden, ob sie die Schule in Puchheim-Ort auflösen wollte.

+ Rawein wurde 1924 zum Ehrenbürger ernannt. © Archiv: D‘Buachhamer

Sie wollte jedoch den Schulstandort erhalten, und 1973 entstand an der Mitterlängstraße eine neue Grundschule. 70 Jahre nach dem Bau hatte das alte Schulhaus an der Augsburger Straße für seine Zwecke ausgedient. Bis 1985 zog die Behindertenwerkstätte des Landkreises ein. Anschließend renovierte und baute die Gemeinde das Haus für 500 000 Mark um. Seither dient es kulturellen Zwecken, zuerst als Bücherei und nun als Vereinsheim.

Die Serie

Die Geschichte Puchheims reicht bis ins Jahr 950 zurück. Im Tagblatt blickt der Kulturverein d’Buachhamer auf die wichtigsten historischen Ereignisse und die Entwicklungen des Ortes zurück. Wer vor Ort einen Eindruck von der Vergangenheit bekommen will, kann die 22 Stationen des Geschichtspfads von d’Buachhamer besuchen.

Von Andreas Schwarzbauer

