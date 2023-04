Wertstoffhof in der Nachbarschaft als tickende Zeitbombe

Puchheim

Vor einem Jahr wurde ein Dauer-Ärgernis für eine Puchheimer Familie zum richtigen Albtraum: Der kleine Wertstoffhof neben ihrem Garten stand nachts lichterloh in Flammen. Die Hecke wurde zerstört. Nicht zum ersten Mal. Jetzt ist klar: Keine Versicherung zahlt. Die Familie ist verzweifelt und will einen Schlussstrich ziehen.

Puchheim – Der eigene Garten ist für die meisten eigentlich eine Oase der Erholung. Familie Zerulla kann ihn aber gerade nicht so wirklich genießen. Immerhin klafft in der einst prächtigen Thujenhecke ein meterbreites Loch, aus dem nur noch verkokelte Gerippe ragen. Das Feuer hat ganze Arbeit geleistet. Nun schirmt eine Bretterwand provisorisch die Sicht auf den dahinter liegenden kleinen Wertstoffhof und die Nordendstraße ab. Schöner Wohnen sieht anders aus.

Doch Familienvater Carsten Zerulla geht es gar nicht vorrangig um Ästhetik. „Wir fühlen uns einfach nur noch hilflos und enttäuscht. Wir wünschen uns Gerechtigkeit“, sagt der 52-Jährige. Denn es sieht derzeit so aus, als ob er auf rund 12 000 Euro Schaden in seinem Garten sitzen bleibt, nur weil er das Pech hat, direkter Nachbar eines kleinen Wertstoffhofes zu sein. Wohlgemerkt: der Einzige im ganzen Landkreis, der einem Privatgarten so nahe kommt.

Plötzlich brannte die Hecke

Das eine Problem ist Lärm. Das andere, gravierendere: Brandstiftung, schon zum wiederholten Mal. Zuletzt am 21. April 2022. Anett und Carsten Zerulla waren im Urlaub in Italien. Die Söhne waren allein daheim. Gegen 5.30 Uhr klingelte sie ein Nachbar aus dem Schlaf. Er hatte schon die Feuerwehr alarmiert: Der kleine Wertstoffhof brannte lichterloh, die Hecke ebenfalls, es gab eine sehr starke und gefährliche Rauchentwicklung. Und es roch nach Plastik. Selbst die Scheiben vom gut zehn Meter entfernten Gartenhäuschen wurden in Mitleidenschaft gezogen und die Wiese des Nachbarn kokelte.

„Es brannten mindestens drei Container. Das Plastik ist mit den Grenzsteinen verschmolzen. Von harmlos kann man da wirklich nicht mehr sprechen“, sagt Carsten Zerulla. Das Paar war damals zunächst froh, dass den Kindern nichts passiert ist. Aber trotzdem gab es ein böses Erwachen.

Versicherung will nicht zahlen

Denn die Versicherung zahlt nicht bei Brandstiftung. Dabei hatten die Zerullas diese extra 2015 abgeschlossen, nachdem sie das Haus an der Wettersteinstraße gekauft hatten. Der Vorbesitzer hatte sie eindringlich gewarnt: Sorgt vor, der Wertstoffhof hat schon einmal gebrannt.

Auch der Abfallwirtschaftsbetrieb im Landkreis (AWB), der zuständig ist, kam nicht für den Schaden auf. Hier verwies die Versicherung ebenfalls auf den Sonderfall Brandstiftung. „Was eigentlich unglaublich ist. Wenn mein Auto irgendwo abfackelt, muss ich ja auch dafür haften“, empört sich Zerulla.

Fest steht: In dieser Nacht brannte es gleich an mehreren Stellen in der Umgebung. Doch von dem vermeintlichen Feuerwehrteufel fehlt bislang jede Spur. Unwahrscheinlich, dass der einmal zahlen muss.

Für Carsten Zerulla ist es unzumutbar, dass der Wertstoffhof an dieser Stelle weiter betrieben wird. „Es ist ein Risiko, das ich alleine als Privatperson trage, weil der Wertstoffhof offensichtlich nicht versicherbar ist.“ Nun geht es vor Gericht. Die Verhandlung ist im Juni. Es geht um Schadenersatz und die endgültige Schließung der Abfallsammelstelle.

Die ist allerdings schon seit dem Brand dicht. Der AWB will erst einmal abwarten, wie der Rechtsstreit ausgeht, bevor investiert wird. AWB-Chef Stefan Mayer betont aber, dass es sich um einen absoluten Sonderfall handle.

Müll fliegt über die Hecke

Dieser beschäftigt die Beteiligten schon seit Jahren. Carsten Zerulla wurde immer wieder beim AWB und der Stadt, der der Grund gehört, vorstellig wegen des Lärms. Samstags entstehe ein langer Stau, weil alle Papiermüll & Co. entsorgen wollen. Die Familie bekam einen Schlüssel, damit zumindest die Ruhezeiten eingehalten werden. Jeden Werktag haben sie pünktlich um 7 Uhr auf- und um 19 Uhr zugesperrt. Auch nicht immer angenehm: „Es kam nicht selten vor, dass ich angepöbelt wurde“, erzählt Carsten Zerulla. Von Müll, der plötzlich über die Hecke flog, ganz zu schweigen.

Eine Gabionenwand, die als Schutzwall fungieren soll, auch ein absoluter Einzelfall im Landkreis, wurde außerdem auf dem Grundstück der Zerullas errichtet. „Es hieß, dass es nur so gehe, weil anders kein Platz mehr für die Container sei.“ Der AWB hat mittlerweile angeboten, das anders zu gestalten.

Alternative Standorte wurden abgelehnt

Trotzdem: Carsten Zerulla schluckte viel, wie er findet, nun reicht es ihm. Er ist überzeugt, dass es alternative Standorte gäbe. Zum Beispiel ein Stück weiter in Richtung Stadtmitte, außerhalb des verkehrsberuhigten Bereichs. Die Stadt verneinte allerdings bislang, dass ein anderer Standort umsetzbar wäre. Carsten Zerulla findet: „Von mir aus kann man ihn auch einfach ersatzlos zumachen. Das ging ja bei dem auf dem Volksfestplatz auch.“

