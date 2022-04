Wie kann Puchheim unabhängig von fossilen Brennstoffen werden?

Teilen

Das Rathaus in Puchheim © Weber

Die Stadt soll ihren Energie-Bedarf ermitteln und Vorschläge ausarbeiten, wie man von fossilen Brennstoffen unabhängig wird.

Puchheim – Dies fordern zwei ähnliche Anträge von SPD und Unabhängigen Bürgern (ubp), die jüngst im Stadtrat behandelt wurden. Nach Meinung beider Fraktionen ist es fünf vor zwölf. Vor allem die „besorgniserregenden weltpolitischen Entwicklungen“ machten es unumgänglich, „Maßnahmen auf allen denkbaren Ebenen zu ergreifen“, hieß es im Antrag der SPD.

Am weitesten geht der Forderungskatalog der ubp: Neben einer aktuellen Energie- und CO2-Bilanz für Wärme und Strom, einem flächendeckenden Wärmekataster und einem „gebäudescharfen Solarkataster“ für denkbare PV-Anlagen sollen in einem künftigen „Energienutzungsplan“ auch regenerative Erzeugungsmöglichkeiten enthalten sein. Dazu zählen Freiflächen-Solaranlagen und Biogas-Kraftwerke, aber auch „technisch mögliche“, also nicht nur 10-H-gerechte Windkraftanlagen und ausdrücklich auch die Tiefengeothermie. Möglicherweise könne Geothermie auch eher in der Fläche (kleine Wärmepumpen) als in der Tiefe ausgebaut werden. Aber beim notwendigen Umstieg auf Erneuerbare müsse sie auf jeden Fall eine Rolle spielen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auch Josef Ehrensberger sprach für die SPD davon, „alte Vorbehalte gegen neue Ressourcen“ zu überprüfen. Nach Jahren der Betriebserfahrung mit anderen Anlagen in der Region stelle sich die Frage, ob Geothermie „wirklich so ein Teufelswerk“ ist. Allerdings räumte er ein, dass seine Fraktion da geteilter Meinung ist. Von Michael Peukert (FW), seinerzeit Sprecher der BI gegen Geothermie in Puchheim, kam sogleich Widerspruch: Neuere Forschung habe Fragen aufgeworfen, die sich mit den damaligen Bedenken deckten. Er vermisste dagegen etwa Vorschläge zu Holzgas-Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplung oder auch zur Wasserstoff-Technologie, an der immerhin auch eine Puchheimer Firma arbeite.

Skeptisch zeigte sich Grünen-Chefin Gisella Gigliotti: Die Geothermie habe verbrannte Erde hinterlassen, der Wind gebe nicht genug her, wenn Biogas-Anlagen was bringen würden, wären sie schon da. Allerdings freute sie sich auch, dass „so viele jetzt ein Umweltgewissen“ entwickelt hätten.

Der Entwicklungsausschuss soll über die beiden Anträge weiter beraten und auch darüber diskutieren, ob bereits die Bestandsaufnahme der derzeitigen Energie-Nutzung durch ein Fachbüro erstellt werden sollte oder externer Sachverstand erst bei Vorschlägen zur Energie-Wende eingeholt wird. op

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.