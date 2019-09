Wie Senioren auf den richtigen Hund kommen

Kalifornische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Hunde wahre Jungbrunnen für ältere Menschen sein können – unter den richtigen Voraussetzungen. Dabei gibt es allerdings einiges zu beachten:

Puchheim – Zum Beispiel sollten Hund und Frauchen beziehungsweise Herrchen altersmäßig zueinander passen. Der Puchheimer Seniorenbeirat hat deshalb vor Kurzem Referenten in den Wohnpark Roggenstein eingeladen, die Experten auf diesem Gebiet sind.

Der Germeringer Tiertrainer und Hunde-Verhaltenstherapeut Michael Kaun berichtete von seiner Erfahrung mit über 200 Problem-Wuffels. Menschen kommen auf ihn zu, wenn der Hund sich nicht so recht in den Alltag der neuen Besitzer einfügen will. Kaun weiß, dass es in der Regel eine Lösung gibt und dass ein vierbeiniger Freund zumeist eine Bereicherung ist. Eine Frau wollte von ihm wissen, ob dies auch für Menschen gilt, die auf Rollatoren oder E-Rollatoren angewiesen sind. Auch das konnte Kaun bejahen. Denn auch hier lassen sich die Alltagsszenen trainieren.

Über die Wahl eines Haustieres allgemein sprach Kerstin Fannasch, Vorsitzende des Vereins Pfotenhelfer, der 2011 gegründet wurde. Rentner hätten dabei andere Bedürfnisse als junge Menschen. Die Vermittlung von Tieren ist darauf sehr individuell abgestimmt. Die aus diversen Gründen abgegebenen Hunde oder Katzen werden sofort in einer Pflegestelle untergebracht und dann erst wird der richtige Platz gesucht. Dadurch bleibt den Tieren das Tierheim erspart – das ist aber auch zeit- und kostenintensiv. Der Verein ist auf Spenden und Fördermitglieder angewiesen. gar