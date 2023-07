Hinter einem Bus und auf dem Zebrastreifen: Zwei Kinder von Autos erfasst

Zwei Kinder sind bei zwei Unfällen in Puchheim verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Puchheim – Ein Bub (8) trat am Dienstag (4. Juli) um 15.30 Uhr hinter einem wartenden Bus auf die Lochhauser Straße, um sie zu überqueren. Ein 26-jähriger Puchheimer, der mit seinem VW Passt in Richtung Gröbenzell fuhr, übersah den plötzlich hinter dem Bus auftauchenden Achtjährigen.

Der 26-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, um den Unfall zu vermeiden. Der Bub wurde laut Polizei auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Dann fiel er zu Boden. Durch den Aufprall wurde er laut Polizei an den Beinen und am Kopf verletzt, sodass er in eine Kinderklinik gebracht werden musste. Lebensgefahr bestand nicht. Der Sachschaden am VW Golf wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beziffert.

Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Germering zu melden, Telefon (089) 8 94 15 70.

Mit dem City-Roller

Am selben Tag kam es gegen 17.30 Uhr zum nächsten Unfall. Ein neunjähriges Mädchen wollte mit einem Cityroller einen Zebrastreifen an der Adenauerstraße überqueren. Eine 26-jährige Puchheimerin, die mit ihrem VW Golf in Richtung FFB 11 fuhr, bremste kurz ab, übersah das Mädchen auf dem Zebrastreifen aber trotzdem.

Der Wagen erfasste den Tretroller. Das Mädchen kam dadurch zu Sturz und verletzte sich leicht an beiden Beinen. Die Neunjährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am VW Golf und dem Cityroller wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

