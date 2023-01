Zwischen Politik und Sport: Promi-Gast bei CSU-Empfang

Puchheim

Der Puchheimer CSU-Ortsverein hat heuer einen besonderen Gast zu seinem Neujahrsempfang im Kulturzentrum PUC eingeladen: Eberhard Gienger

Puchheim – Gienger war Weltmeister im Kunstturnen am Reck 1974, ist außerdem CDU-Politiker und Unternehmer. Er sprach unter anderem darüber, dass Politik und Sport nicht erst seit der Fußball-WM in Katar eng miteinander verwoben sind. Das geht aus einer Pressemitteilung der CSU hervor.

Demnach ist Gienger 1952 in Künzelsau geboren. Er war zwischen 1971 und 1981 36-facher Deutscher Meister im Turnen, dreifacher Europameister am Reck, dreifacher Vizeweltmeister, dreifacher Weltcup-Sieger, Bronzemedaillen-Gewinner bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal und 1974 schließlich Weltmeister am Reck.

Seine Rede bei der CSU in Puchheim war ein chronologischer Exkurs über die Olympischen Spiele der Neuzeit. Gienger, der 1980 selbst Opfer des Olympiaboykotts in Moskau war, schilderte eindrucksvoll, wie Politik und Sport zusammenhängen.

Helmut Schmidt lud seinerzeit den Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) Willi Daume ins Kanzleramt. Als Konsequenz auf die russische Invasion in Afghanistan wurde der Forderung des amerikanischen Präsidenten Carter nachgegeben und Deutschland schloss sich dem Boykott an. Erst viele Jahre später bekannte der Altkanzler Helmut Schmidt, dass der Boykott von 1980 „sinnlos und schädlich“ gewesen sei.

Ob der Turner Gienger dadurch um eine olympische Gold-Medaille gebracht wurde, blieb am Sonntag unerwähnt. Weitere Fälle politischer Einflussnahme auf die Spiele fanden im Vortrag von Eberhard Gienger Erwähnung. Die einzigen Spiele, die nicht politisch instrumentalisiert waren, waren jene in Rom 1960, sagte er.

Auch die örtlichen CSU-Vertreter sprachen zum Publikum, zu dem Landtagsabgeordneter Benjamin Miskowitsch und Bezirksrätin Gabriele Off-Nesselhauf gehörten. Ortsvorsitzender Markus Hammer kritisierte den geplanten Zubau von Windkraftanlagen in Bayern ebenso wie den Zwang hin zur Elektromobilität.

Fraktionssprecherin Karin Kamleiter gab einen Abriss kommunalpolitischer Angelegenheiten. Sie thematisierte die immer enger werdenden Spielräume, nicht zuletzt bedingt durch die Fehlinvestition der Stadt bei der Greensill-Bank. Seinen Ausklang fand der Neujahrsempfang, der coronabedingt zweimal nicht stattfinden konnte, in einem Stehempfang. Promi-Gast Eberhard Gienger genoss die Situation laut CSU sichtlich, diskutierte angeregt und posierte außerdem geduldig für Fotos. gar

