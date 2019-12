Senioren müssen auf Bahn-Aufzüge warten

Der Puchheimer Senioren- und Behindertenbeirat will den Bahnhof schnell barrierefrei machen. Zwei Aufzüge sollten gebaut werden, noch bevor es den großen Umbau durch die Bahn gibt. Die Idee stieß aber auf Widerstand im Stadtrat.

Puchheim – Die Wünsche von Senioren abzulehnen, noch dazu ein gutes Vierteljahr vor der Kommunalwahl, ist für Politiker eine recht heikle Angelegenheit. Dennoch bezog der Planungsausschuss des Puchheimer Stadtrats jetzt eindeutig Stellung gegen den gemeinsamen Antrag von Behinderten- und Seniorenbeirat, die Bahnhofsunterführung mit zwei Aufzügen barrierefrei zu machen.

Der Forderung aus (wahl-) taktischen Gründen zuzustimmen, sei nicht der richtige Weg, meinte Bürgermeister Norbert Seidl (SPD). Mit den Worten „Sie bringen uns in die Bredouille“, wandte sich sein Vize Rainer Zöller (CSU) an den anwesenden Vorsitzenden des Seniorenbeirats, Karl-Heinz Türkner.

Beirat fordert: Stadt soll in Vorleistung gehen

Grundsätzlich, so die Argumentation der Beiräte, sei die Stadt nicht verpflichtet, auf den großen Bahnhofsumbau zu warten, um den Weg zwischen Puchheimer Norden und Süden für alle passierbar zu machen. Denn dieser könne sich bis 2030 hinziehen, nachdem nun wieder alle möglichen Ausbauvarianten untersucht werden.

Da aber nun die beiden Rampen in der Unterführung zu steil sind und nicht mehr den heutigen Normen entsprechen, müsse eben die Stadt in Vorleistung gehen. „Wir wollen, dass endlich was vorwärts geht“, sagte Türkner.

Zustimmung der Bahn erforderlich

So einfach ist das freilich nicht. Ein möglicher Südseiten-Lift stünde auf Bahn-Grund, auch bei seinem Pendant im Norden müsste das Unternehmen zustimmen. Selbst wenn es grünes Licht gäbe, würde die Stadt eine Million Euro verbauen, die sie kaum wiedersehen würde. Dagegen sind bei allen vier derzeit geprüften Varianten für den barrierefreien Bahnhofsausbau die beiden Aufzüge Bestandteil der Planung.

„Im jetzigen Stadium zwei Löcher zu graben, findet nirgendwo Akzeptanz“, sagte der Bürgermeister. Ihm sei mittlerweile sogar jede Variante recht, wenn sie denn eine Verbesserung der Situation bringe. Aber zum derzeitigen Zeitpunkt fehle es an einer Entscheidungsgrundlage.

Antrag wird vorerst zurückgezogen

Da man nicht wisse, wie der Bahnhof einmal aussehe, müsste man möglicherweise sogar die Aufzüge wieder rückbauen, warnte Jean-Marie Leone (SPD). Und Reinhold Koch (ubp) hielt es angesichts der Liefer- und Bauzeiten für möglich, dass die zwei Lifte gerade betriebsbereit wären, wenn der Bahnhofsumbau beginnt.

Wie Türkner in der Sitzung sagte, fühle man sich auch nicht ausreichend über den jeweils aktuellen Planungsstand informiert. „Doch“, widersprach Seidl, „mehr Informationen gibt es nicht“. Dass die Stadt der Bahn und dem Innenministerium mit ständigen Anfragen auf die Nerven geht, bestätigte sogar Erich Pürkner (CSU), der die Geduld und Hartnäckigkeit des Bürgermeisters lobte.

Türkner zog seinen Antrag schließlich zurück, weil das der Sache nutzen könne. „Aber er wird wieder kommen“, prophezeite der Seniorenbeiratsvorsitzende.

Olf Paschen