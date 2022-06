Puchheimer Volksfest AUFTAKT 2022 vom 24. Juni bis 3. Juli

Im Festzelt „Himmel der Bayern“ auf dem Puchheimer Volksfest AUFTAKT herrscht gemütliche Stimmung. © Puchheimer Volksfest AUFTAKT

Mit dem Song „Rock mi“ von voXXclub beginnt nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder das Puchheimer Volksfest AUFTAKT am Freitag, 24. Juni, um 18 Uhr.

Die zehn Tage Volksfest werden mit dem Fassanstich des Ersten Bürgermeisters eröffnet. Danach wird die Verantwortung für den Festzeltplatz der Wirtsfamilie Mörz übertragen. Das erste Fass Bier ist das allerbeste, denn es ist Freibier der Brauerei Hacker-Pschorr. Tolle Fahrgeschäfte machen das Puchheimer Volksfest AUFTAKT zu einem besonderen Ereignis – auch wenn es heuer nicht das erste Volksfest der Saison ist.

Nach dem Anstich am Freitag, 24. Juni, um 18 Uhr sorgt die Partyband Zruck zu dir aus der Hallertau mit aktuellen Partyhits, Rock, Schlager und Pop für super Stimmung im Puchheimer Festzelt.

Am Samstag, 25. Juni, findet um 11 Uhr wieder ein ökumenischer Gottesdienst mit musikalischer Begleitung im Festzelt statt. Beim gemütlichen Frühschoppen im Anschluss können Besucherinnen und Besucher sich für den Festzug stärken, der ab 13.30 Uhr am Bahnhofsplatz Nord mit einem Standkonzert des Puchheimer Blasorchesters beginnt. Die Mammendorfer Goaßlschnalzer bereichern in diesem Jahr den Puchheimer Festzug. Der kurze Marsch vom Bahnhofsplatz Nord über die Lochhauser Straße und Birkenstraße zum Volksfestplatz an der Bürgermeister-Ertl-Straße wird angeführt vom Festgespann der Brauerei Hacker-Pschorr. Am Abend ab 18.30 Uhr darf sich das Puchheimer Publikum auf ein musikalisches Feuerwerk mit der Bavaria Band freuen.

Kindernachmittag bis Boxtraining: Das ist geboten auf dem Volksfest in Puchheim

Weitere bewährte Highlights der Woche sind der Tag der Familie mit Spieleecke für Kinder im Festzelt am Sonntag, 26. Juni, der Kabarettabend mit Ralf Winkelbeiner am Montag, 27. Juni, sowie der Tag der Betriebe, Vereine und Behörden am Dienstag, 28. Juni ab 18 Uhr mit der Band Rock Narrisch.

Am Kindernachmittag am Mittwoch, 29. Juni, werden die Siegerinnen und Sieger des Kindermalwettbewerbs gekürt, die Fahrgeschäfte sind ermäßigt und es gibt die Kindersprechstunde beim Ersten Bürgermeister, Kinderschminken, das Glücksrad, Kasperltheater und einen Ballonflugwettbewerb.

Neu auf dem Puchheimer Volksfest ist heuer der Country-Tanzabend mit Cross 5 am Mittwoch ab 19 Uhr. Neu ist auch der gemütliche Brauchtumsabend am Donnerstag, 30. Juni, ab 18 Uhr mit dem Musikverein Eichenau und dem Auftritt des Trachtenvereins Almfrieden Gröbenzell, der das Volksfest mit traditionellen Volkstänzen und Plattlern bereichert.

Am Freitagabend, 1. Juli, ab 19 Uhr rockt Nachtstark, die Kultband vom Oktoberfest, das Puchheimer Festzelt. Am Samstag, 2. Juli, geht es wieder sportlich zu mit Fußballturnier, Golfturnier, Stockschießen, Boxtraining und der Bürgermeister-Radtour. Abends wird ordentlich gefeiert mit der Partyband Saustoi.

Puchheimer Blasorchester und Feuerwerk am letzten Volksfest-Tag

Der letzte Tag, Sonntag, 3. Juli, steht ab 11 Uhr im Zeichen des 30-jährigen Jubiläums mit der Partnerstadt Attnang-Puchheim in Österreich. Nachmittags ist auch auf der Bürgermeister-Ertl-Straße einiges geboten und am Abend klingt das Puchheimer Volksfest mit der Musik des Puchheimer Blasorchesters ab 18 Uhr und einem Feuerwerk um 22 Uhr gemütlich aus.

In diesem Jahr gibt es insbesondere für Familien aber auch für alle anderen Volksfestfans ein neues, attraktives Angebot. Pünktlich zum Start des Volksfestes 2022 sind die neuen Goldtaler angekommen. Sie haben jeweils einen Wert von einem Euro und sind auf dem Festplatz bei den Fahrgeschäften und Buden einlösbar. Am Süßwarenstand der Familie Trollmann und im Büro des Festwirts im Festzelt können Päckchen mit elf Talern zum vergünstigten Preis von zehn Euro erworben werden.

Die Goldtaler sind auf dem Festplatz bei den Fahrgeschäften und Buden einlösbar. © Puchheimer Volksfest

Auch wenn das Wetter nicht vorhersehbar ist – der fröhliche weiß-blaue Himmel ist den Puchheimer Volksfestgästen immer gewiss: Das Festzelt besticht auch heuer wieder mit dem „Himmel der Bayern“, bekannt aus dem Hacker-Festzelt auf der Wiesn. Es handelt sich um eine originalgetreue Replik, nur eben etwas kleiner. Diese Dekoration ist für Puchheim fast exklusiv, sie kommt nämlich nur bei ganz wenigen besonderen Festen zum Einsatz. Festwirt Jochen Mörz scheut deswegen auch keine Mühen, allein für Deko werden zwei Sattelzüge gebraucht. Die Mass Volksfestbier von Hacker-Pschorr kostet am Volksfest 2022 übrigens 9,80 Euro.

Mehr Infos zum Volksfest auf auftakt-puchheim.de

Anfahrt