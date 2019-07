Zwei Dörfer feiern ihre 100 Jahre alte Feuerwehr

Während allenthalben der Nachwuchs im Ehrenamt bröckelt, schaffen es zwei Dörfer, eine Freiwillige Feuerwehr aufrecht zu erhalten – und das seit 100 Jahren.

Purk/Langwied – Purk und Langwied haben zusammen um die 200 Einwohner. Knapp jeder Zehnte von ihnen ist in der Wehr aktiv. Dem Feuerwehrverein gehört sogar jeder Zweite an.

„Wir haben nur einen Verein im Ort“, stellt der ehemalige Kommandant Josef Zacherl trocken fest. „Da sind alle drin.“ Möglich, dass die hohe Mitgliederzahl damit zu tun hat. Aber die Feuerwehr Purk-Langwied ist dennoch ein Phänomen. Sie besitzt weder ein Feuerwehrhaus noch ein Löschfahrzeug, zumindest keines, das einen eigenen Antrieb besitzt. Lediglich ein Tragkraftspritzenanhänger steht zur Verfügung, ein ausgemustertes Gerät vom Brucker Fliegerhorst. Es ist mit der Einsatzkleidung in einem umgebauten, immer wieder renovierten Stadel untergebracht.

Viele junge Leute

Die These, dass junge Leute nur zur Wehr dazukommen, wenn modernste Technik lockt, widerlegen die Purker und Langwieder. Etwa ein Drittel der Aktiven gehört der Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen an. Gut, die Zahlen sind zuletzt etwas zurückgegangen. Doch sie bewegen sich noch immer um die notwendige Mindeststärke von 18 Mann. Die Gemeinde Moorenweis, zu der Purk und Langwied gehören, hat versprochen: So lange es aktive Mitglieder gibt, bleibt die Wehr bestehen.

Die Ortskenntnis ist wichtig

„Allein schon wegen der Ortskenntnis ist das wichtig“, sagt Manfred Mahl. Er kam 1965 als 16-Jähriger dazu. Und er weiß: Die Kameraden von auswärts finden sich in Purk nicht ohne Weiteres zurecht. Der Ort ist so klein, dass es keine Straßennamen gibt, nur Hausnummern. Mahl erinnert sich an einen Alarm aus dem örtlichen Kinderheim, der zu einem Verkehrschaos führte, weil diverse Wehren von außerhalb anrückten. Sie waren alarmiert worden, weil der Umfang des Schadensereignisses zunächst nicht klar war und man wegen der Kinder auf Nummer sicher gehen wollte. Feuerwehrfahrzeuge verstopften die Straßen, manche blockierten sich gegenseitig. Der Einsatz ging glücklicherweise glimpflich aus – es brannte nur ein Vorhang, niemand kam zu Schaden. Aber danach wurden neue Anfahrtspläne zum Kinderheim aufgestellt.

Ganzes Jahr ohne Einsatz - das kommt vor

Dass ein ganzes Jahr ohne einen einzigen Einsatz vergeht, kommt vor. Meist muss die Wehr nur ausrücken, wenn ein Verkehrsunfall in der scharfen Kurve vor der Ortschaft passiert ist. Oder sie wird bei Hochwasser und Großbränden in der Umgebung nachalarmiert.

Doch obwohl insgesamt wenig zu tun ist, käme niemand auf die Idee, einen Schlendrian einreißen zu lassen. An den monatlichen Übungen in Moorenweis nehmen die Aktiven aus Purk und Langwied genauso regelmäßig teil wie die Kameraden aus dem Hauptort. „Wir machen alles, was vorgeschrieben ist“, betont Vereinsvorsitzender Christian Schellmann.

Die Fahne ist nicht gerade groß

Kürzlich hat die Wehr ihr 100-jähriges Bestehen groß gefeiert. Beim Festgottesdienst in der überfüllten Kirche wurde eine neue Standarte gesegnet, die der Verein fürs Jubiläum hatte anfertigen lassen. Das Vorgänger-Exemplar wurde bei dieser Gelegenheit von Kommandant Leonhard Rottenkolber in den Ruhestand verabschiedet. Die kleine feuerrote Fahne stammt aus dem Gründungsjahr 1919. Lange lag sie vergessen im Kirchturm. Als der Feuerwehrverein gegründet wurde, kam jemand auf die Idee, sie wieder hervorzuholen. „Bei Veranstaltungen sind wir damit belächelt worden, weil sie so klein ist“, erinnert sich Ex-Kommandant Zacherl. Was soll’s. Die Fahne hat sich gut gehalten – genau wie die ganze Feuerwehr.